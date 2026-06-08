Compromís pide en Corts la reprobación de Llorca y Ortí por su "nula voluntad negociadora" con la comunidad educativa

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) para reprobar al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, por sus "ataques a la comunidad educativa" y por su "nula voluntad negociadora" para llegar a acuerdos que mejoren la educación pública valenciana y desconvoquen la huelga indefinida que este lunes ha iniciado su quinta semana.

La iniciativa insta a la consellera a dimitir de su cargo y al jefe del Consell a convocar elecciones "para permitir que los valencianos puedan elegir a su 'president' en las urnas", al tiempo que reclama al Gobierno valenciano que "rectifique en sus políticas y atienda las reivindicaciones legítimas de la comunidad educativa". También pide al Consell que rinda cuenta del cumplimiento de esta resolución en el plazo máximo de tres meses.

En declaraciones a los medios este lunes, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que el jefe del Consell haya sido "incapaz de resolver un conflicto" que se alarga ya durante cinco semanas y haya sido "absolutamente incompetente para cerrarlo". Por ello, ha justificado la necesidad de presentar esta iniciativa para que se debata en el próximo pleno.

"Pedimos que se vayan Pérez Llorca y la consellera, que de una vez por todas se devuelva la voz al pueblo y que hayan las elecciones que hubieran tenido que celebrarse en el momento en que --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón dimitió", ha expuesto Baldoví, que ha garantizado que desde Compromís "por supuesto" que siguen apoyando las reivindicaciones de los docentes.

Dicho esto, ha considerado que por parte de la Conselleria de Educación que dirige a Carmen Ortí "solo ha habido maltrato, dilación de las reuniones y mala fe a la hora de entregar los documentos" en un "intento únicamente de ganar el relato" por parte del Gobierno valenciano. Sin embargo, ha lamentado que haya habido "realmente poca vocación de dialogar y pocas ganas de resolver el conflicto".

Por ello, el síndic de Compromís en Les Corts ha confiado en que "de una vez por todas" en la reunión de este lunes la Conselleria "dialogue y no haga como ha hecho en estas últimas semanas, maltratando al profesorado de una manera absolutamente vergonzosa".

DOCENTES EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS

En este sentido, Baldoví ha aprovechado para asegurar que fue "absolutamente emocionante" ver las imágenes de los docentes cerrando la procesión del Corpus este domingo por la tarde en las calles del centro de València, con "la plena simpatía de la población". "Desde los mismos balcones que aplaudían la procesión aplaudían a todo el colectivo. A mí, sinceramente, me emocionaron estas imágenes", ha expresado.

València vivió este domingo una de sus fiestas más importantes, el Corpus Christi, conocida como la 'festa grossa' de la ciudad, una celebración que cumplió en este 2026 su 700 aniversario. La Procesión General puso el broche final a un fin de semana de actos festivos que compartieron parte de su escenario, la plaza de la Virgen, con la acampada de docentes que desde el pasado lunes ocupan parte de este espacio en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria.

Durante la Procesión General del domingo por la tarde, con las calles del centro adornadas para la ocasión, un numeroso grupo de docentes exhibió a la altura del Mercado Central, al paso de la comitiva, chalecos amarillos en defensa de la educación pública y mostrado las camisetas verdes en apoyo de la huelga. Otro grupo pasó, tras la ambulancia y la comitiva, por el recorrido de la procesión. Una vez acabados los actos, la acampada volvió a ocupar el centro de la plaza de la Virgen.

EL PSPV APOYARÁ LA INICIATIVA... SI SE TRAMITA

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, preguntado por si los socialistas apoyarán la PNL de Compromís para reprobar a Llorca y Ortí, ha asegurado que contará con sus apoyos "en tanto en cuanto permitan que se tramite" la misma por parte la Mesa de Les Corts, donde tiene mayoría el PP junto a Vox y donde el PSPV no tiene representación. "Claro que lo vamos a apoyar, en cualquier caso, primero quiero ver cómo la Mesa tramita esta iniciativa", ha apuntado.

Muñoz ha recordado que su grupo pidió hace unos meses la reprobación de la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, por unas palabras en el pleno de Les Corts donde llegó a decir que "el Gobierno --de España-- está lleno de prostitutas", pero desde la Mesa les dijeron entonces a los socialistas "que era inadecuada la reprobación presentada en su momento".