Compromís pide la dimisión de Marí Olano y una comisión de investigación por la "recolocación" de empleados en València

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una rueda de prensa. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha avanzado este viernes que en el pleno del consistorio exigirá "de nuevo" la dimisión del concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP), después de la investigación abierta por Anticorrupción por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinguido Consorcio Valencia 2007 y de conocerse unos audios en los que este edil "ofrecía plazas a medida" en la corporación local para empleados de esa entidad a partir de su liquidación.

La portavoz de la coalición política en la corporación local, Papi Robles, ha considerado que la situación de Marí Olano "ha llegado a un punto totalmente insostenible" y ha apuntado que "la publicación de los audios en los que maniobra en el caso de enchufismo es la gota que colma el vaso de un concejal bajo sospecha y opaco".

Robles ha remarcado que el titular de Grandes Proyectos y Contratación "nunca ha querido revelar sus incompatibilidades manifiestas, ha despreciado al movimiento vecinal y ahora puede acabar siendo investigado por delitos muy graves".

Desde Compromís, han defendido la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento que "aclare todo lo ocurrido en el conocido como caso de enchufismo".

A su vez, han señalado que "a la espera de lo que determine la Fiscalía Anticorrupción sobre el papel de Olano, ya son tres los miembros del gobierno municipal investigados, entre ellos la propia alcaldesa, María José Catalá (PP), por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias".

Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la primera edil y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con la supuesta recolocación "a dedo" del citado personal público. La investigación afecta también a las concejalas del ejecutivo de Catalá Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP) y a cuatro trabajadores públicos.

Papi Robles ha manifestado que los audios de José Marí Olano "confirman que las plazas se diseñaban a medida para reducir la competencia y garantizar determinados nombramientos". "No se trata de un hecho aislado", ha reiterado la concejala.

Compromís ha añadido que Marí Olano "ya había sido señalado como pieza clave en esta operativa" y ha recordado que ha solicitado formalmente "que sea investigado en el marco de esta causa". "La documentación y los audios conocidos en las últimas semanas apuntan a una estrategia coordinada desde el gobierno municipal para colocar a personas afines en distintos organismos públicos", ha insistido la formación política.

Asimismo, ha comentado que el historia del concejal de Grandes Proyectos y Contratación "viene de lejos". "Olano ha sido reiteradamente cuestionado por su falta de transparencia, negándose a hacer pública su relación con empresas privadas pese a las peticiones de la oposición" en el consistorio, ha añadido Compromís, que ha destacado que "también ha protagonizado episodios de desprecio hacia el movimiento vecinal".

"TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA"

Esta formación política ha afirmado que "todo ello dibuja un patrón claro: opacidad, malas formas y una manera de entender la política alejada de los estándares de transparencia democrática". "Los últimos audios no hacen más que confirmar lo que ya se había denunciado desde hace semanas", ha continuado.

Papi Robles ha afirmado que Catalá "ya no puede proteger más a Olano". "Tenemos al concejal más opaco de este ayuntamiento y con más sospechas. Nunca ha querido aclarar sus incompatibilidades, ha despreciado al movimiento vecinal y ahora vemos cómo maniobraba en una trama que puede acabar en delitos muy graves", ha reiterado, además de apuntar que Marí Olano "no puede continuar ni un minuto más como concejal".

Desde Compromís han agregado que "la ciudad necesita explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas". "Mantener a Olano en el cargo es avalar una forma de hacer política basada en la opacidad y el clientelismo", han subrayado.