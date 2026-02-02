Compromís pide "investigar" si los adjudicatarios de las VPP de Alicante "viven allí" o las "están alquilando"

Archivo - El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, en una imagen de archivo - GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS - Archivo

ALICANTE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha instado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), a "investigar el uso" de las viviendas de protección pública (VPP) de una promoción de Playa de San Juan, tras la polémica surgida en los últimos días, "para comprobar" si "los propietarios que han sido agraciados" con los inmuebles "viven allí, o no, o incluso si se están alquilando, algo que sería ilegal". Así, ha sostenido que "uno de los métodos de comprobación" es consultar "el consumo de agua".

En estos términos se ha expresado el edil de la coalición este lunes, a través de un comunicado, en el que ha abogado por revisar "piso a piso" con "los medios municipales al alcance, ya sea a través de Policía Local o Aguas de Alicante".

"Señor alcalde de Alicante, si usted quiere investigar, investigue. No haga tantos aspavientos ni titulares ni vídeos. Póngase a investigar, aunque, repetimos: desde Compromís, pensamos que el responsable directo e indirecto es usted", ha agregado Mas.