Compromís pide llamar a la Comisión dana del Congreso al cargo de Justicia que accedió al audio filtrado manipulado

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Sumar en la comisión de investigación sobre la dana, Alberto Ibáñez, ha pedido a la mesa de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la dana de la cámara baja que cite a declarar al alto cargo de la Conselleria de Justicia que accedió al audio de la conversación mantenida en la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, y que se filtró posteriormente manipulado en el mes de febrero de 2025.

Así lo ha indicado en un comunicado ante el informe de la Guardia Civil de Valencia que ha desvelado que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio: Ricardo García, subsecretario de este departamento; y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios --cesó a petición propia la pasada semana--, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

La filtración de ese audio, únicamente con la parte difundida de la conversación en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca, la está investigando un juzgado de Llíria (Valencia) que abrió diligencias por revelación de secretos.

Según se indica en el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento; y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

El diputado ha pedido formalmente la comparecencia ante la Comisión de Ricardo García al considerar que es "una persona que resulta de evidente interés para el adecuado esclarecimiento de los hechos objeto de investigación" y dado que "habría obtenido copia de la llamada entre Aemet y Emergencias en un pendrive, documento que fue manipulado con el objetivo de difundirlo a través de redes sociales y filtrarlo convenientemente a determinados medios de comunicación para, así, alterar el relato sobre las responsabilidades en la dana, intentando culpar a la Agencia Estatal de Meteorología de la falta de avisos a la población".

Ricardo García "tuvo acceso a la llamada que, posteriormente, fue manipulada y difundida de manera torticera", señala el diputado que solicita su comparecencia "urgente, tanto por su aparente papel central en la estrategia de desinformación, como también por la gestión que realizó como subsecretario de la seguridad de la población trabajadora, debido a que García García era quien firmó los salvoconductos a diversas empresas para que, en plena crisis tras la dana, se pudiera conminar a las personas trabajadoras a asistir a sus puestos de trabajo, poniendo su seguridad en riesgo".

Según el diputado, "todo ello se solicita con el ánimo de descubrir lo acontecido, de acuerdo con el objetivo que persigue la Comisión".