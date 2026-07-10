Compromís pide un referéndum fallero sobre el tercer día de Ofrenda en València y rechaza las "soluciones mágicas"

Archivo - Varias falleras durante la ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha reclamado la celebración de un referéndum fallero sobre el tercer día de Ofrenda y ha criticado que el gobierno de María José Catalá quiera impulsar la "fórmula mágica" propuesta, "vendiéndola como la única opción viable" con una asamblea extraordinaria en pleno julio, cuando las comisiones falleras "no celebran juntas en los casales y no pueden debatir una decisión que marcará el futuro de la fiesta".

"Catalá ya se ha visto forzada a retirar la ocurrencia de alargar las Fallas un día, pero debería abandonar también la idea de imponer supuestos remedios a la Ofrenda que, sin estudios ni consenso, pueden generar problemas peores que el que se quiere solucionar", ha expuesto el edil de la coalición valencianista en un comunicado.

A su juicio, resulta "imprescindible estudiar cambios como llevamos tiempo reclamando". "Lo que no tiene sentido es que se quieran imponer soluciones mágicas sin estudios técnicos, sin comparar otras alternativas y sin un debate democrático real", ha argumentado.

Así lo ha manifestado tras conocer la propuesta de la Junta Central Fallera (JCF) para ampliar la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a tres jornadas, que se someterá a votación de los presidentes de falla a finales de mes, y que contempla la reestructuración completa del desfile con el objetivo de evitar que finalice a altas horas de la madrugada, como ha ocurrido en los últimos años, e intentar que lo haga a una hora "prudencial".

El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, justificó la decisión con los datos de subida del censo y, como ejemplo, señaló que en el mes de junio hay 1.000 falleros y falleras más en la ciudad.

Por su parte, Pere Fuset ha apuntado que Compromís ha reclamado "reiteradamente" que el debate sobre las posibles soluciones para acabar con los retrasos de la Ofrenda disponga de informes técnicos sobre movilidad, seguridad, convivencia, impacto económico sobre el comercio y "cualquier otro efecto que las distintas opciones puedan tener sobre la ciudad".

La formación reclama también que se contemplen "otras posibles alternativas" al tercer día, una propuesta "que PP y Vox han rechazado reiteradamente a pesar de la diversidad de opiniones existente en el mundo fallero".

"UNA DECISIÓN DEMOCRÁTICA"

"Nadie reformaría una casa tirando muros sin consultar los planos, pero eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Catalá. Nosotros exigimos poner primero los planes sobre la mesa, después permitir el debate sobre todas las opciones y, finalmente, garantizar una decisión democrática", ha expresado.

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento ha lamentado que el gobierno local "no contemple más opciones ni explique los motivos" y ha criticado que, con Catalá, "la participación es un simple paripé, porque maniobra para evitar que la gente tenga información, tiempo y espacios para deliberar antes de pronunciarse".

También ha acusado al equipo de gobierno de "impedir" este debate en la Mesa de Diálogo celebrada la semana pasada con las entidades vecinales y de comerciantes, "a pesar de que cualquier modificación de la Ofrenda afecta también a la movilidad, los servicios públicos, la actividad económica y la convivencia del conjunto de la ciudad". Es más, ha censurado que el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ni siquiera "aprovechara este espacio para escuchar opiniones antes de imponer una decisión de esta trascendencia".

EXISTEN VARIOS PRECEDENTES

Fuset ha recordado que Compromís defiende que cambios "de esta trascendencia" sean sometidos a un referéndum entre todo el censo fallero, "tras un debate con estudios técnicos sobre todas las alternativas". "Las Fallas ya tienen precedentes de consultas para decidir grandes cambios que afectaban a la fiesta, como los referéndums sobre el cambio de fecha de la Cremà", ha apuntado.

En ese sentido, ha indicado que tanto "en 1999 como en 2012 todos los falleros y falleras pudieron decidir sobre mover o no la Cremà, como habían propuesto las Fallas de Especial y un gobierno del Partido Popular".

Ahora, en cambio, ha acusado a la alcaldesa María José Catalá de pretender "imponer su solución con verano y alevosía, sin estudios técnicos públicos ni un debate real sobre las distintas alternativas". "Si el gobierno confía tanto en su propuesta, también debería confiar en el criterio de las falleras y los falleros y no tener miedo a la democracia", ha retado al ejecutivo local.