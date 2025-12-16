Compromís pide tramitar la reforma del reglamento de Les Corts impulsada por PP y Vox por el procedimiento ordinario

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado un recurso de reposición ante la Mesa de Les Corts contra la decisión de admitir la tramitación en lectura única de la propuesta de reforma del reglamento de la cámara impulsada por el PP y Vox. La coalición pide reconsiderar la decisión y tramitar la reforma por el procedimiento ordinario para permitir la presentación de enmiendas y un debate "real".

La portavoz adjunta de la coalición Isaura Navarro, en un comunicado, ha censurado esta "maniobra absolutamente" que a su juicio es "indecente" y representa "un intento de fraude para evitar el diálogo y la negociación". "Tenemos un nuevo 'president' que se llena la boca hablando de diálogo y entendimiento, pero lo primero que hace es dar la espalda a la oposición, vulnerando nuestros derechos fundamentales y el propio reglamento de Les Corts", ha señalado.

Les Corts votarán este miércoles la propuesta de reforma del reglamento de la cámara autonómica impulsada por el PP y Vox, que se tramitará por lectura única y que previsiblemente saldrá adelante gracias a la mayoría que suman ambas formaciones.

PP y Vox presentaron en octubre una proposición de ley conjunta para modificar el reglamento, en la que plantean dejar de utilizar el lenguaje inclusivo de las publicaciones de la cámara autonómica --apuestan por limitarse a "lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)"-- y eliminar cuatro comisiones parlamentarias: LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.

Desde Compromís han hecho hincapié en que la propuesta de reforma del reglamento, "a pesar de redactarse en un artículo único, modifica nueve artículos del Reglamento y elimina cuatro más, afectando a un total de 13". Y han denunciado que conlleva "la supresión de comisiones como la de Derechos Humanos, la de Políticas de Igualdad y del Colectivo LGTBI, la de Asuntos Europeos y la Comisión de Participación Ciudadana" y "la eliminación del lenguaje no sexista".

Para Navarro, esta reforma "no cumple los requisitos de simplicidad de formulación exigidos por el artículo 139 del reglamento para poder tramitarse en lectura única, que solo se prevé para textos sencillos y sin complejidad". "Y estamos ante una propuesta que altera la estructura total del funcionamiento de Les Corts Valencianes", ha advertido. A su juicio, no presentarla por tramitación ordinaria es una estrategia del PP y Vox para "evitar enmiendas y el debate que correspondería en comisión y pleno".

Además, ha incidido en que esta tramitación "vulnera el derecho fundamental de los diputados a participar en el proceso legislativo, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española y defendido por la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/2017". "Impedir las enmiendas significa reducir el parlamento a una mera ratificación o veto de lo que propone la mayoría, silenciando las alternativas de la oposición e impidiendo que la ciudadanía conozca las diferentes posiciones", ha argumentado.

Isaura Navarro ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que esta sea su "primera iniciativa" como jefe del Consell, "una reforma inconstitucional, contraria al reglamento y firmada con Vox". A su juicio, "demuestra que no hay ningún cambio", sino "una continuidad con la etapa" de Carlos Mazón: "Palabras vacías apelando al diálogo y un intento de engañar a la ciudadanía".

LA JUNTA SE REUNIRÁ ESTE MIÉRCOLES

La Mesa de Les Corts ha tomado conocimiento en su reunión de este martes del recurso en el que Compromís pide reconsiderar la decisión y tramitar la reforma por el procedimiento ordinario.

El máximo órgano de la cámara, en una respuesta a la coalición, consultada por Europa Press, señala que admitió a trámite la propuesta de reforma del reglamento impulsada por PP y Vox el 28 de octubre y de acuerdo con la junta de síndics del 4 de noviembre, en la que "ningún grupo parlamentario manifestó objeción" a la tramitación por lectura única, por lo que acordó proponer al pleno la tramitación siguiendo este procedimiento.

De acuerdo con ello, argumenta, desde la publicación de la iniciativa en el Butlletí Oficial de Les Corts, se encontraba "en situación de ser incluida en el orden del día de una sesión plenaria", decisión que se adoptó en la reunión de la junta de síndics del pasado 10 de diciembre.

En su reunión de este martes, la Mesa ha acordado admitir a trámite el recurso de Compromís y, en aplicación del artículo 34 del reglamento, requerir el parecer de la junta de síndics en su reunión del próximo 23 de diciembre.

Sin embargo, puesto que la toma en consideración de la propuesta de reforma del reglamento está incluida en el orden del día del pleno de Les Corts de este miércoles, que arranca a las 10.30 horas, se ha decidido convocar reunión de la junta de síndics momentos antes (10.00 horas) para pronunciarse sobre el recurso de la coalición, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.