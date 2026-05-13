Compromís propone iniciar el camino del Corpus de València como patrimonio cultural de la humanidad en su VII centenario

Archivo - Imagen de la Roca del Corpus dedicada a Sant Vicent Ferrer - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado una moción en el Ayuntamiento de València para impulsar una candidatura conjunta de las festividades valencianas del Corpus Christi ante la UNESCO, con el objetivo de conseguir el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad coincidiendo con el VII centenario del Corpus de València, que se conmemora este año.

La iniciativa de Compromís, que será debatida el próximo martes en comisión, reclama aprovechar esta efeméride histórica para "reforzar la protección, la conservación y la salvaguardia de una de las manifestaciones culturales, rituales y festivas más antiguas y representativas del pueblo valenciano, documentada desde el siglo XIV y considerada tradicionalmente la 'festa grossa' de la ciudad", según recoge la coalición en un comunicado.

Al respecto, el concejal de Compromís Pere Fuset ha destacado que, "con siete siglos de historia, el Corpus valenciano es mucho más que una celebración religiosa, es un patrimonio vivo construido a través de la música, las danzas, las Rocas, los campaneros, los personajes simbólicos y la implicación de muchas entidades". "Como el Misteri d'Elx, la fiesta de Algemesí o las Fallas merece entrar en el listado de elementos culturales inmateriales a proteger por la UNESCO", ha reivindicado.

Por su "influencia en otras muchas festividades corpusianas valencianas", Compromís plantea una candidatura que, además de la celebración del 'cap i casal', pueda recoger las manifestaciones culturales "más conectadas".

La moción insta la Generalitat a iniciar los trabajos técnicos e institucionales necesarios para impulsar ante el Ministerio de Cultura esta candidatura conjunta, así como la constitución de una comisión específica de trabajo con participación de municipios valencianos con tradición corpusiana, universidades públicas, especialistas en patrimonio cultural, el Arzobispado y las entidades vinculadas históricamente a la fiesta.

"EXPRESIÓN COMPARTIDA DE LA CULTURA POPULAR"

Para Fuset, la candidatura "tiene que entender el Corpus como una expresión compartida de la cultura popular valenciana que va mucho más allá de la ciudad de València y que, como reconoce la declaración BIC, ha generado durante siglos una red de celebraciones con elementos patrimoniales comunes en muchos pueblos y ciudades".

La propuesta de Compromís también reclama al gobierno municipal --integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá-- recuperar las actuaciones de conservación patrimonial sobre las Rocas del Corpus, tomando como base los criterios científicos elaborados en el estudio de 2023 del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, "que PP y Vox han dejado en un cajón y que trataron de sustituir por informes de una empresa de fertilizantes en una operación irregular que frenamos".

La coalición valencianista también reclama continuar la investigación, documentación y puesta en valor de los restos pictóricos aparecidos durante la rehabilitación de la Casa de las Rocas "concluida en 2023, antes del cambio de gobierno local".

En este sentido, Pere Fuset ha reivindicado "el importante trabajo de dignificación patrimonial impulsado con los gobiernos progresistas" y ha mencionado actuaciones como la misma rehabilitación integral de la Casa de las Rocas, los trabajos de restauración artística en las Rocas, "ahora retrasados", el reconocimiento oficial de su museo o los mismos estudios técnicos impulsados para garantizar la conservación futura de las Rocas.

LAMENTA QUE SE HAYA "DEJADO PERDER EL IMPULSO INSTITUCIONAL"

El concejal de Compromís ha lamentado que el ejecutivo local de PP y Vox "haya dejado perder el impulso institucional del VII centenario olvidando que, más allá de las entidades que ayudan, el Ayuntamiento es su organizador histórico".

Para Fuset, resulta "difícil de entender que una conmemoración histórica como esta no haya ido acompañada de una programación municipal ambicioso, que se haya eliminado el cartel oficial del Corpus o que continúe sin aplicarse la guía técnica elaborada por la UPV para la recuperación de los carruajes de las Rocas".

Finalmente, ha reclamado "el apoyo unánime de todos los grupos municipales" a la moción de Compromís como "una oportunidad para abrir un camino ilusionante de preservación patrimonial de nuestra 'festa grossa', adquiriendo compromisos de todas y todos para mantener vivo este tesoro cultural con siete siglos de historia".