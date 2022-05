Compromís propone un proyecto para el puerto de València: desmantelar diques, un canon y "maximizar" eficiencia

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado este sábado un proyecto alternativo para el desarrollo del puerto de València "democrático" y "de futuro", que incluye desmantelar los diques de la ampliación Norte, prescindir de la misma, la regeneración de las playas del Saler, medidas para "maximizar" la eficiencia en los muelles ya construidos y el pago de un canon para compensar a la ciudad por su impacto.

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, la coportavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el alcalde de València, Joan Ribó, han dado a conocer, en un acto en el Tinglado 2 de La Marina, el proyecto 'Port del Futur', un "riguroso estudio redactado por expertos" que contempla una inversión pública de 704 millones de euros y que, según la coalición, tendría un impacto económico superior a 1.600 millones de euros, con la creación potencial de 48.000 puestos de trabajo.

La propuesta de Compromís se vertebra en tres ejes --'Un port de Valencia més eficient', 'Un port per a totes' y 'Un port verd'--, con medidas concretas estructuradas en cinco grupos: comercio y desarrollo económico, innovación y trabajo, ciudad y territorio, medio ambiente y salud y gobierno y participación.

Joan Baldoví ha incidido en la degradación del litoral y ha señalado que "aún se pueden perder más playas" debido a esta infraestructura, por lo que hay una "preocupación absolutamente lógica de que el puerto de València convierta en un puerto desmesurado que probablemente no necesita esta ciudad". Además, ha criticado que "se cambie el proyecto sin contar con nadie" y que se actúe con la ampliación norte como si "esta ciudad no tiene nada que decir". Por ello, ha exigido una nueva declaración de impacto mediomabiental (DIA). "Estamos exigiendo que la ministra se pronuncia y estamos haciendo una cosa que debe hacer quien gobierna, hacer propuestas".

El diputado ha citado la popular canción del grupo Ketama para afirmar: "No estamos locos, sabemos lo que queremos y lo exponemos. Un puerto democrático, donde los ciudadanos y el Ayunamiento tengan capacidad de decision, que no sea un emirato independiente apartado de la ciudad, porque al final si las decisiones se toman solo de una parte serán decisiones que solo vayan en un mismo sentido".

Asimismo, ha denunciado que la "ley actual de puertos da unas competencias brutales a las autoridades portuarias" y, por ello, ha anunciado además que Compromís, junto a otros partidos de otros territorios, presentará una propuesta de ley que "permita que las ciudades tengan voz y voto decisivo".

EFICIENCIA ECONÓMICA

En primer lugar, respecto a la eficiencia económica, Compromís plantea la automatización de dos terminales e infraestructuras de digitalización, la apuesta por el transporte ferroviario y "actividades innovadores, creativas y tecnológicas complementarias".

En ese sentido, Joan Ribó ha planteado que el puerto de Valèncis tiene "superficies que no están ocupadas al 100%", por lo que se les debe dar la "máxima eficacia" y "ocupar el territorio que tenemos ya y no irnos a otros en la zona norte". También ha indicado que la Autoridad Portuaria debe coordinar la actividad en los puertos de Valencia, Gandia y Sagunt. "Nos hemos concentrado en el lugar donde hay más presión demográfica", ha lamentado. En la misma línea, ha abogado por potenciar el transporte ferroviario, que supone un ocho por ciento en la actualidad.

Asimismo, Ribó ha apuntado a que el trabajo portuario "se parece demasiado a una mina del siglo pasado en la que son todo chicos", por lo que se debe "potenciar la autoorganización y la sindicación", así como la diversificación con actividades complementarias en la zona del puerto basadas en la innovación. Igualmente, ha propuesto un "sistema de compensación con la ciudad" de alrededor del 5% de los ingresos, que supondría "unos 10 millones de euros para dedicar fundamentalmente a los barrios que sufren los mayores efectos".

UN PUERTO "VERDE"

Respecto a la sostenibilidad, Compromís plantea desmantelar los diques de ampliación norte y un proyecto de regeneración de las playas del Saler; habilitar el parque de desembocadua, el parque sur de Natzaret y revertir la ZAL; la reurbanización de varias calles, la plaza del Tinglado 2 y el paseo de la Malvarrosa; infraestructuras de generación de energía renovable y compra pública de innovación.

Ribó ha incidido en la necesidad de regenerar las playas del sur, para lo que "no es suficiente con poner arena", ha avisado, sino que hay que hacerlo "científicamente y respetuosamente". Igualmente, ha detallado el objetivo de conectar el viejo río Turia con l'Albufera en un corredor verde.

También ha añadido que "revertir toda la ampliación norte es hablar de mucho dinero, pero la ampliación norte también" y hay que "desmantelarla", ha esgrimido. "Ayer el Ministerio decía que por supuesto que se hará la ampliación norte, pues yo digo 'por supuesto que no se va a hacer'", ha subrayado.

PUERTO "PARA TODOS"

En cuanto a las medidas para lograr un puerto "para todos", estas radican en la urbanización del espacio público con una conexión con la dársena histórica y la comercial; una nueva terminal marítima y la recuperación de la escala reial; el acondicionamiento de los tinglados 4 y 5 y la rehabilitación de las naves de Unión Naval; la mejora de la infraestructura ciclista y la conexión del puerto con la Línea 10 de Metrovalencia.

En este punto, Mónica Oltra ha reivindicado un "puerto al servicio de la vida, no un puerto que mate la vida de la ciudad". Se ha referido a la "conexión emocional" de los barrios marítimos con el puerto y ha defendido que la infraestructura se debe "fundir con la ciudad. "Debe dar gozo pasear por el puerto, tiene que ser accesible para todos, debe ser un lugar que dialogue con la ciudad", ha sostenido, antes de apostar por "quitar barreras que separan" al puerto y a la ciudad, que sea accesible a pie y en bicicleta.

En esa línea, ha defendido que su impacto económico tiene que ser "positivo para todos y no un casino donde unos cuantos jueguen a mover contenedores de espaldas a la ciudad". Oltra ha pedido "dignificar el trabajo portuario", que está "invisibilizado", y avanzar hacia su modernización contra ese "desequilibro entre hombres y mujeres".

Todo ello, ha insistido, sin una ampliación norte. Oltra ha subrayado que suponen los "mismos puestos de trabajo poner hormigón que quitarlo" y ha remarcado: "Ni DIA ni la tía, no lo vamos a hacer, no tiene ningún 'trellat', cuando hay muchas presiones de los oligarcas al final las DIA salen como quiere la oligarquía"

"Lo que no se puede hacer es un planteamiento estúpido que no está basado en algo racional. Seguir aplicando recetas fracasadas del pasado par alos retos de este siglo es estúpido", ha asegurado Oltra, antes de criticar la "gran idea del monorrail subterráneo de los Simpson que plantea Aurelio Martínez", el presidente de la APV. "Me pasma que a nosotros nos digan que estamos en la luna y cuando un señor plantea un túnel subterráneo parezca normal", ha apostillado, antes de cuestionar sus "méritos" y vincularlos con Meriton.