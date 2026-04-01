Compromís y PSPV critican que el proyecto de reurbanización San Agustín, San Vicente y avenida del Oeste llega "tarde"

Proyecto para la reurbanización de la avenida del Oeste - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han criticado que llega "tarde" el proyecto definitivo presentado este miércoles para la remodelación de la plaza de San Agustín, la calle San Vicente Mártir y la avenida del Oeste.

Por un lado, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha aseverado que la alcaldesa de València, María José Catalá, "llega tarde y mal a un proyecto que ya estaba muy avanzado por el anterior gobierno del Rialto, con concurso de ideas incluido con la intención de convertir progresivamente el centro en un espacio peatonal".

En ese sentido, ha reprochado que "el sectarismo de Catalá y su obsesión por paralizar todo lo que venía del gobierno anterior nos deja como resultado que València ha perdido tres años en una actuación clave para el centro". "Sus 'pensaetes' son solo excusas para no hacer su trabajo. Normalmente, todo lo que ha replanteado ha sido para empobrecer y recortar los proyectos", ha apostillado.

Papi Robles considera que "lo que más evidencia la mala praxis de Catalá es que no han reactivado este proyecto por convicción, sino porque los comerciantes y el vecindario la obligaron a rectificar". Se trata, ha afirmado la edil, del "mismo patrón de siempre: primero lo paralizan todo, después hacen propaganda y finalmente acaban haciendo lo que ya estaba previsto, pero tarde y peor".

"Y ahora presentan el proyecto como si fuera suyo, cuando lo que han hecho es retrasarlo y poner en riesgo que no se complete en este mandato. Menos anuncios y más trabajo. Porque los barrios de València no pueden seguir pagando las 'pensaetes' de una alcaldesa que ha convertido la parálisis en su forma de gobernar", ha apostillado.

Además, Compromís también ha denunciado "la opacidad y el búnker en el que Catalá ha convertido la Alcaldía". "Antes los proyectos se presentaban siempre con luz y taquígrafos, sin nada que ocultar a nadie. Ahora se encierra con la prensa para entorpecer la labor de la oposición, ocultando de forma sistemática su día a día", ha afeado.

Papi Robles ha aseverado que "son prácticas que denotan el miedo que tiene a la oposición y a la transparencia, porque enseguida descubrimos sus mentiras y su forma de mostrarse: con mucha fachada y poco trabajo real. Y este proyecto de San Agustín y la avenida del Oeste es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo".

TRIPLICA EL PRESUPUESTO

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que María José Catalá "haya guardado en un cajón durante tres años el proyecto que desarrollaron los socialistas desde Urbanismo para reurbanizar la plaza de San Agustín, San Vicente y la avenida del Oeste".

"Apenas ha cambiado un par de cosas de nuestro proyecto. La primera, el coste porque ha triplicado el presupuesto máximo que se había previsto para su adjudicación. Y la segunda, facilitar el giro por Sant Pau para que los coches puedan atravesar el centro sin restricciones", ha manifestado.

Valía ha criticado que la alcaldsa vuelve a "demostrar que no tiene ningún proyecto para la ciudad, que solo vive de proyectos heredados iniciados por nuestro gobierno". "Lo ha tenido tres años en un cajón para anunciar la versión negacionista del mismo proyecto con el triple de coste", ha señalado.

La concejala ha subrayado las dos diferencias del proyecto de Catalá con respecto al que diseñaron los socialistas desde Urbanismo con el anterior gobierno progresista. "La primera es que ha triplicado el presupuesto y la segunda, que ha introducido cambios para favorecer al coche porque en nuestro proyecto el último tramo de la avenida del Oeste era solo para transporte público y María José Catalá lo abre al tráfico privado, permitiendo que se utilice el centro histórico de Atajo".

Valía ha incidido en que "el PP de Catalá es incapaz de ofrecer un proyecto propio a pesar de que lleva ya tres años al frente del Ayuntamiento".

"A estas alturas, todos y todas sabemos que vive exclusivamente de proyectos heredados, que no tiene ninguna idea ni ningún proyecto claro y estratégico para la ciudad, que vive de rentas y que las rentas se acaban. Lo peor de todo es que la ciudad está retrocediendo, porque su alcaldesa no tiene nada que ofrecer a la ciudad", ha finalizado.