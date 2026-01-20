Compromís y PSPV reclaman el cese de la edil de Vox en València para la que Fiscalía pide prisión por mensajes de odio

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en la rueda de prensa en la que ha pedido el cese de la edil de Vox Cecilia Herrero. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València han reclamado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), el cese "inmediato" de la edil de Vox y miembro del ejecutivo local Cecilia Herrero tras conocerse este martes que la Fiscalía pide para ella tres años de prisión por difundir mensajes en su cuenta de X "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad".

"No podemos más que pedir la expulsión inmediata del gobierno municipal --formado por PP y Vox-- de Cecilia Herrero", ha señalado la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, al tiempo que ha considerado que ese cese que solicita es "una medida que ya llega tarde".

Robles, que se ha pronunciado de este modo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación y en la rueda de prensa que tenía convocada para hablar de la Empresa Municipal de Transportes, ha asegurado que "la responsable de esta situación no es otra que María José Catalá, que lleva meses protegiendo no solo a Cecilia Herrero, sino también al instigador de odio y concejal de gobierno investigado por la UCO, Juanma Badenas", también miembros de Vox y pareja sentimental de esta edil.

La representante de Compromís ha destacado, asimismo, que Herrero y Badenas son "dos personas que decidieron irse de escapada romántica mientras València sufría los consecuencias de la dana" y ha censurado que "en todos estos momentos Catalá los encubrió".

"En menos de tres años de gobierno de PP y Vox, tenemos como concejales de gobierno tanto a una odiadora profesional, para la cual la Fiscalía pide tres años por delitos de odio después de la denuncia de Compromís, como un investigado por corrupción, Juanma Badenas, pareja de la odiadora" y cuyo despacho "la UCO ha entrado a registrar" por "los contratos de València Activa", ha expuesto Robles.

La edil ha indicado que "los tuits de Cecilia Herrero fueran vomitivos" y ha remarcado que "por eso, Compromís lo llevó a la Fiscalía en 2024". "Hace unos meses supimos que la Fiscalía veía indicios de delito de odio en estas publicaciones y ahora sabemos que el ministerio público pide tres años de prisión a Cecilia Herrero por delitos de odio", ha agregado.

Papi Robles ha aseverado que el Ayuntamiento de València "no se puede permitir tener en su gobierno a una concejala que insulta a los personas migrantes, al colectivo LGTBI y a personas con discapacidad" y que, "incluso, enaltece la figura de personajes como Hitler o Franco con tuits como 'Ya le gustaría a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique' o respondiendo 'Franco' a la pregunta: qué cualidad arreglaría el mundo?".

"Exigimos que la alcaldesa expulse de manera inmediata a estos dos personajes del gobierno municipal, que pida perdón a los valencianos por hacernos pasar esta vergüenza y que depure todas las responsabilidades que se puedan derivar de las acciones de los concejales Herrero y Badenas", ha insistido la portavoz de Compromís.

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz en el consistorio de la capital valenciana, Borja Sanjuan, ha reclamado también a la alcaldesa de la ciudad "el cese inmediato" de Cecilia Herrero y la instado a exigir "su dimisión".

"María José Catalá debe cesar de manera inmediata a Cecilia Herrero del gobierno de la ciudad de València y exigir su dimisión", ha subrayado Sanjuan. "No podemos tener una concejala con competencias de gobierno a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por sus mensajes racistas y homófobos", ha afirmado el edil en un comunicado.

"NO CABE UNA RACISTA"

Sanjuan ha considerado una "vergüenza" que el gobierno municipal de València mantenga a Herrero dentro de este ejecutivo. Así, ha apuntado que los vecinos de esta ciudad "merecen no tener concejales que son ahora mismo acusados por la Fiscalía por sus comportamientos absolutamente antidemocráticos". "No cabe una racista y una homófoba en el gobierno de València", ha resaltado.

El representante del PSPV-PSOE ha señalado que el grupo municipal socialista denunció este lunes "una deriva de opacidad en el gobierno municipal, con concejales que ocultan las empresas con las que trabajan", en referencia al edil de Contratación y Grandes Proyectos, José Marí Olano (PP) y los requerimientos del Síndic de Greuges.

Respecto a Cecilia Herrero, Borja Sanjuán pedido a Catalá que "actúe hoy mismo" y ha asegurado que mantener a esta representante de Vox en el gobierno municipal "es incompatible con el respeto a los valores democráticos y con la dignidad institucional que merece València".