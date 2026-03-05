Compromís se queda solo para quitar privilegios a 'expresidents': ni PP, ni Vox, ni PSPV votan a favor

El síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís se ha quedado solo en el pleno de Les Corts en su propuesta para modificar el Estatuto de Expresidents de la Generalitat con el objetivo de "quitar privilegios" a exdirigentes como Carlos Mazón o Francisco Camps, como ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros o disponer de una oficina de 'expresident' y de un asesor y un chófer.

La iniciativa, que cuenta con el criterio desfavorable del Consell, ha recibido el voto en contra tanto de PP y Vox como del PSPV, grupo que rechaza “meter en el mismo saco” a Mazón que a ‘expresidents’ como Ximo Puig o Joan Lerma. Se trata de una propuesta que ya que fue debatida el año pasado, meses antes de la dimisión de Mazón como jefe del Consell, y también contó con el único voto a favor de Compromís.

La coalición valencianista la volvió a presentar como proposición de ley para que Mazón no continúe disponiendo de una oficina, que está ubicada en la ciudad de Alicante, y de todos los privilegios establecidos en el Estatuto de Expresidentes, que fue pactado en 2002 por PP y PSPV.

A juicio de Compromís, e apoyo a 'expresidents' se debe limitar a ofrecerles un vehículo para actos protocolarios, medios para garantizar su seguridad y apoyo económico y material para actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con su actividad o el fomento del autogobierno.

La propuesta se ha votado en la sesión del pleno de este jueves, tras el debate de la pasada jornada durante el que no estuvo Mazón en su escaño como diputado del PP. El 'expresident' accedió al hemiciclo sobre las 12 horas, una vez finalizado este punto. Este jueves tampoco se ha visto a Mazón en su escaño ni en la sesión de control ni en las posteriores votaciones.

"¿DÓNDE ESTÁ MAZÓN?"

En su intervención, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntó si "alguien sabe dónde está" Mazón: "¿Estará en su oficina? ¿Qué hace allí si su obligación es estar aquí?". También interrogó a los diputados del PP y de Vox "por qué hemos de pagar un sueldo de nuestros bolsillos a un señor que le dijo a la consellera de Emergencias que no confinara a la población durante la dana": "¿No se os cae la cara de vergüenza?".

Dicho esto, retó a los 'populares' a subir a la tribuna a explicar "por qué Mazón necesita una oficina de 170 metros cuadrados en la zona más exclusiva de Alicante con vistas al mar pagada con dinero público". "¿Nos puede explicar alguien todo eso?", incidió Baldoví, y resaltó que se trata de una iniciativa "de 'trellat'".

"Hubiera sido fácil hacer una derogación de toda la ley pero hemos preferido hacer una propuesta de modificación", especificó, y abogó por un modelo de Estatuto de Expresidents que haga "compatible" la consideración de haber ostentando la Presidencia de la Generalitat con una gestión "responsable del dinero público".

En este punto, preguntó a qué dedica su "sueldazo" el también 'expresident' Francisco Camps: "¿Para hacer campaña, utilizando recursos de todos? ¿Les parece de 'trellat', señores de Vox? ¿Esto es de recibo?". En su opinión, estos "privilegios" deben "desaparecer". "¿Alguien sabe qué hace el coche de Camps todos los días? ¿Dónde va? ¿Para qué lo necesita?", cuestionó.

"CONSIGNAS INEXACTAS Y PROCLAMAS POPULISTAS"

Por su parte, Javier Gutiérrez (PP) destacó que el Estatuto de Expresidents fue aprobado con un consenso "amplísimo" y reprochó a Compromís que intenten convertir este debate "en una cuestión moral solo para hervir la sangre de los ciudadanos con consignas inexactas y proclamas populistas". Además, valoró que esta norma no supone un "sueldo ni pensiones vitalicias ni un blindaje económico", pero sí una regulación para "dignificar la institución" de la Generalitat.

También señaló que es un modelo que se replica en otras autonomías y afeó a la coalición que lo intente "vender como si solo sucediera aquí". "Lo que sí hay es un capítulo más de su cacería particular, es un odio recalcitrante a todo aquel que no piensa como ellos, rasgándose las vestiduras aquí para intentar convertir al rival político en enemigo de la sociedad", apostilló. Todo ello, mientras en Madrid la coalición "calla" ante el presidente Pedro Sánchez: "No es ética, es teatro".

En su réplica, Baldoví contestó al diputado 'popular' que hablar de dignidad es "no dejarse comprar por Mazón", cuya oficina cuesta, según indicó, 155.000 euros. Asimismo, cuestionó si la campaña de Francisco Camps para "cargarse" al actual 'president', Juanfran Pérez Llorca, "la estamos pagando todos".

Pero Gutiérrez (PP) reprochó a Compromís su "doble vara moral" al querer acabar con el Estatuto de Expresidents mientras "defienden" a la exvicepresidenta Mónica Oltra después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado abrir juicio oral contra ella y su equipo en la Conselleria por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017. "En el caso de que Oltra hubiera sido presidenta y no vicepresidenta, usted no hubiera traído aquí esta iniciativa nunca", le afeó, por lo que consideró que Baldoví no es "creíble".

"CORTINAS DE HUMO"

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, en declaraciones a los medios antes del pleno, insistió en el rechazo de su grupo a la propuesta de Compromís, al que acusó de "levantar banderas cuando no tienen ninguna posibilidad de ganar" porque el PSPV tampoco la apoya como no lo hizo cuando la presentaron en 2025: "Compromís, que nunca ha tenido a un 'president' de la Generalitat y creo que no lo va a tener, se dedica a levantar trincheras y cortinas de humo".

Mientras, el síndic socialista, José Muñoz, reiteró que el PSPV está en contra de "poner en el mismo saco" a todos los 'expresidents' porque "la sociedad valenciana tiene un magnífico recuerdo de Joan Lerma y de Ximo Puig" mientras Carlos Mazón "lo que hace es desprestigiar" el puesto de exjefe del Consell.

Muñoz exigió de nuevo a Mazón que renuncie a su acta de diputado del PP y a los privilegios de la oficina de 'expresident' después de que la jueza que investiga la gestión de la dana haya elevado al TSJCV una exposición razonada para que decida si lo cita como investigado en la causa. Si no lo hace, reclamó al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que lo expulse del grupo parlamentario.

Y desde Vox, su síndic, José Mª Llanos, rechazó sumarse a la propuesta de Compromís porque "una ley debe ser para todos" y no para el "encarnizamiento" contra una persona, en alusión a Mazón. "Si quieren una fiesta, que se la pagan ellos", espetó, aunque después admitió que su grupo considera que "desde luego, habrá que abordar la eliminación de privilegios". Ahora bien, preguntado por si Vox presentará su propia propuesta para hacerlo como ha hecho en otros parlamentos autonómicos, Llanos dijo que "no es algo que esté a corto plazo planteado".

Además, sacó pecho de las reducciones de "20 millones de euros en altos cargos" cuando Vox estuvo en el Consell y no quiso entrar en por qué Llorca ha eliminado el máximo de asesores porque "lo que haya hecho el PP ahora" no es su responsabilidad.

En su segunda intervención en el pleno, Baldoví replicó a las críticas de "pagafantas" de Vox hacia Compromís con el apoyo de los de Abascal al gobierno estadounidense de Trump. "A partir de ahora pagaréis la gasolina más cara", les dijo en alusión a la ofensiva de EEUU en Oriente Medio.

Acusó a Vox de "salvar los privilegios de Mazón, de Camps, Ximo Puig o Alberto Fabra". Al hilo, comparó a Llanos con Tom Hanks, "salvando las diferencias", por la película 'Salvar al soldado Ryan': "Salvar al soldado Mazón, salvar al soldado PP".