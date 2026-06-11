Compromís reclama la retirada del dictamen de la Comisión de la Dana por el contenido de los WhatsApps del Consell

Archivo - Imagen de archivo del expresident de la generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Compromís ha registrado este jueves una petición de devolución del dictamen de la Comisión de Investigación de la Dana de Les Corts después de la comparecencia como testigo en el juzgado de Catarroja de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que accedió a entregar los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell, en lo que considera que supone una "nueva información judicial que invalida completamente las conclusiones aprobadas".

La portavoz adjunta en la cámara, Isaura Navarro, pide "que se retire de manera inmediata ese dictamen infame de PP y Vox en el que se niega que los miembros del Consell tuvieran la información, porque los Whatsapps lo que han evidenciado es que tenían la información de manera permanente y, a pesar de eso, no tomaron absolutamente ninguna decisión de gestión".

Por su parte, el síndic de la coalición, Joan Baldoví, ha señalado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "solo tiene una salida, que es cesar a este gobierno de incompetentes, de cínicos y totalmente deshumanizado". Para Baldoví, el hecho de que el exjefe del Consell Carlos Mazón continúe como aforado en Les Corts supone "insultar a las víctima y una poca vergüenza".

Para Navarro, en esta línea, "lo que tendrían que hacer todos los consellers es contar la verdad y pedir perdón. Ese dictamen tiene que ser retirado porque es una mentira detrás de otra. Después de retirar este dictamen infame, se tiene que poner en marcha una nueva comisión de investigación que tenga un plan de trabajo que busque saber la verdad, que se incorpore toda la documentación, no solo esos whatsapp, sino toda la documentación que se nos ha negado a la comisión de investigación porque nunca la han querido pedir", ha reclamado en un comunicado.

Compromís ve necesario que a esa nueva comisión vayan los consellers y conselleras, "que se les pueda preguntar y que digan la verdad de lo que ocurrió, porque está claro que tenían la información y a pesar de esto no tomaron ninguna decisión".

A su juicio, esos mensajes confirman que en el Consell "estaban alertados de la situación de riesgo y de la gravedad a primera hora de la mañana de las inundaciones en varios municipios, y a pesar de todo esto, no adoptaron ninguna decisión preventiva, ni informaron a las poblaciones afectadas.

"Con una vicepresidenta que abandonó a las personas mayores en las residencias; un conseller de Educación que se fue a la una a casa sin decretar el cierre de centros educativos; con un conseller de Agricultura que no adoptó ninguna decisión sobre la presa de Buseo, de su competencia", ha enumerado. "Esta es la verdad que tiene que constar en un dictamen y no la que han metido Partido Popular y Vox", ha concluido Navarro.

En esta línea, Joan Baldoví ha asegurado este jueves en Castelló que los Whatsapp del Consell que se conocieron ayer del día de la dana "denotan en qué manos habíamos depositado nuestra confianza, con una vicepresidenta que dice que no sabía lo que era el Cecopi y estaba en el Cecopi, por lo que o es la más cínica del mundo, o no se entera de nada, que no sé qué es más peligroso", ha apuntado en alusión a la declaración como testigo de Camarero.

"MÁS PENDIENTE DEL RELATO"

Así mismo, ha criticado la actitud de Mazón, "que estaba más interesado en el relato que en tomar las medidas que debía"; y del conseller de Educación que, "en lugar de estar pendiente de las escuelas, institutos y todo lo que estaba inundándose, estaba pendiente, mientras se ahogaba la gente, de que la izquierda había comenzado su campañita".

"Creo que Pérez Llorca solo tiene una salida, que es cesar a este gobierno de incompetentes, de cínicos y totalmente deshumanizado", ha apuntado Baldoví, quien considera que el hecho de que Mazón continúa como aforado supone "insultar a las víctima y una poca vergüenza".

"Ninguna persona con dos dedos de cordura mantendría a un presidente que, según sabemos más cosas, se demuestra que era un presidente que no merecíamos tener los valencianos, que estaba pendiente del relato, pues se conecta a las 8.15 para decir 'inundad los medios de datos que eso da sensación de seguridad', pero del resto de whatsapp que le van reportado los consellers desconecta y se pone a una sobremesa eterna", ha añadido.

El portavoz de Compromís ha señalado que, de todos los alcaldes de todos los partidos que ha conocido, "ninguno, con una alerta roja, ha sido capaz de no estar en su puesto de trabajo todo el día". "Que Pérez Llorca mantenga a Mazón, que le haya subido el sueldo y le haya aplicado todos los privilegios como presidente a un presidente que no viene a trabajar y se ríe, creo que es una burla a las familias de las víctimas".

Al respecto, ha subrayado que esa persona "debería estar en su casa y declarando en el juzgado, y mantenerlo como diputado es la estrategia para que no tenga que declarar y decir la verdad de lo que hizo y no hizo ese día", ha concluido.