Compromís saca "a la calle" sus propuestas y su "alternativa" sobre vivienda con una campaña informativa y una web

Compromís presenta una campaña informativa con la que quiere sacar "a la calle" sus propuestas en materia de vivienda para que la ciudadanía sea consciente de que existe una "alternativa" a la crisis actual, con iniciativas "valientes" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado este miércoles una campaña informativa con la que quiere sacar "a la calle" sus propuestas en materia de vivienda para que la ciudadanía sea consciente de que existe una "alternativa" a la crisis actual, con iniciativas "valientes" para hacerle frente y "cambiar la situación".

Todo ello, frente a un Consell del PP que está "alineado con hacer negocio con nuestra vivienda" y ocupado en "repartirse" las de protección pública en Alicante entre "los amiguitos" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala. Y con un PSOE "que no tiene la valentía que se necesita para hacer frente a la especulación": "Están más contentos con rentistas que al lado de la gente vulnerable".

Así lo han puesto de manifiesto el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez y la diputada en Les Corts Mª Josep Calabuig en una rueda de prensa este miércoles para presentar la campaña. "No podemos permitir que haya familias que no lleguen a final de mes compitiendo por un alquiler que ni siquiera es asequible y con fondos buitre que las estén comprando para especular", han denunciado.

La campaña está diseñada por Diego Mir y juega con un fuerte contraste visual y conceptual que representa la idea de 'negocio vs. derecho', 'especulación vs. vida' y 'puertas cerradas vs. puertas abiertas'. Para ello, uno de los carteles muestra un buitre que acumula vivienda como "metáfora" de los fondos buitre y la especulación, y el otro, una casa con la puerta abierta, "símbolo de seguridad, estabilidad y futuro".

En esa puerta abierta se encuentra un código QR que enlaza con la página web vivenda.compromís.net, en la que se pueden consultar todas las propuestas de la coalición y firmar un manifiesto a favor del derecho a la vivienda en la Comunitat Valenciana. El diseño ha sido adaptado a cartelería y otros materiales de campaña, que incluyen 100.000 panfletos con versiones específicas para zonas urbanas y turísticas tensionadas y para zonas rurales, así como 'merchandising' diverso con pegatinas y llaveros.

LIMITAR LOS PRECIOS DEL ALQUILER

La diputada de Compromís en Les Corts ha recalcado que desde la coalición tienen "claro" que hay que limitar los precios del alquiler, que convertir los apartamentos turísticos en viviendas de alquiler asequible y que construir vivienda pública. "Tenemos que dar soluciones a la gente y para eso hay que dar una vuelta a la situación de 180 grados", ha reclamado.

Para ello, ha expuesto una serie de medidas y propuestas que se han consensuado entre las diferentes instituciones en las que está presente Compromís --Corts Valencianes, Congreso, Parlamento Europeo y ayuntamientos-- y que también se han abordado con las juventudes de la coalición. Entre ellas, declarar zonas tensionadas con criterios "claros" para que "nadie destine más del 30 por ciento de su sueldo a pagar la vivienda.

Compromís apuesta también por la implantación de contratos indefinidos asequibles con subidas limitadas al IPC real y una ampliación "decidida" del parque público de vivienda, lo que pasa por ejercer el derecho de tanteo y retracto, por la compra de edificios enteros a fondo especulativos y por la incorporación de todas las viviendas de la Sareb en el sistema público con el objetivo de llegar al 9,2% de parque público en 2030, en el marco de la media europea.

A la vez, reclama poner límites a la especulación mediante un registro obligatorio de grandes tenedores, recargos progresivos del IBI a partir de la tercera vivienda vacía, inspecciones fiscales reforzadas y una regulación "estricta" de los apartamentos turísticos, puesto que la proliferación de pisos turísticos ilegales y la acumulación de hogares "no responden a una ley del mercado, sino a una decisión política".

MUNDO RURAL

Mª Josep Calabuig ha cuestionado que la pregunta es "quién está protegiendo el modelo actual" mientras "muchas familias no pueden pagar el alquiler y hay fondos buitres acumulando viviendas y sacándolas al mercado al precio que más les conviene". Todo ello, ha añadido, con la "voluntad" del Consell del PP.

La campaña de Compromís también pone el foco en el mundo rural, donde el problema "no es tanto la carencia de casas como la carencia de vivienda habitable", para lo que propone la creación de un fondo rural de vivienda para rehabilitar viviendas vacías y convertirlas en alquiler asequible, ayudas a fondo perdido en municipios en riesgo de despoblamiento, un Bono Reforma Rural y la vinculación de la vivienda a servicios básicos como la fibra óptica, el transporte público y la eficiencia energética.

INSTA A LLORCA A "HACER SU TRABAJO"

Por su parte, Alberto Ibáñez ha recalcado que las competencias en materia de vivienda son "exclusivas" de la Generalitat y ha reclamado al Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca que "haga su trabajo" al respecto, al tiempo que ha advertido de que la Comunitat Valenciana ha sido la región en la que más ha crecido el precio del alquiler en enero. A su juicio, esta situación es consecuencia del "fanatismo" de Llorca por "negarse" a declarar zonas tensionadas.

No obstante, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar ha indicado que también ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, por "no hacer lo que tiene que hacer". "No podemos ir prórroga a prórroga", ha argumentado.

En este contexto, ha indicado que la coalición ha propuesto, entre otras cosas, una ley para impedir que los fondos buitre puedan comprar viviendas, una iniciativa que fue rechazada pero que han vuelto a presentar después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que está "de acuerdo" en ello, por lo que ha confiado en que el PP y Vox por ello también lo estén.

Sobre si estas medidas van encaminadas hacia el horizonte electoral de 2027, Alberto Ibáñez ha argumentado que Compromís no puede "esperar" a ese año ni perder "ningún día", dado que estas medidas pueden salir adelante en el Congreso porque existe una mayoría parlamentaria para ello.