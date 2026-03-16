Compromís suspende cautelarmente de militancia al concejal de Altea (Alicante) detenido por presunta violencia de género

Sede de Compromís - JORGE GIL / EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha suspendido cautelarmente de militancia y ha abierto un expediente disciplinario a Rafael Ramón Mompó, concejal de la coalición en el Ayuntamiento de Altea (Alicante) al que la Guardia Civil ha detenido este domingo por presunta violencia de género hacia su pareja y a quien el alcalde Diego Zaragozí ya ha retirado las competencias delegadas del equipo de gobierno municipal.

Las decisiones se han adoptado "de acuerdo con los mecanismos internos de la organización" y "hasta que se disponga de toda la información oficial sobre la resolución de este caso", según han detallado los valencianistas en un comunicado este lunes.

La coalición ha defendido que está adoptando "todas las medidas que garanticen una actuación responsable dentro del marco orgánico" y desde "el respeto al marco legal y al proceso judicial que ahora se inicia y mientras se esclarecen los hechos".

"La dirección de Compromís y toda su militancia condenamos con toda la contundencia cualquier caso de violencia machista. Ante los hechos conocidos, la persona implicada ya ha sido apartada del gobierno municipal de Altea y se le han retirado todas las competencias", ha resaltado.

Por otro lado, Compromís indica que ha convocado una Comisión de Igualdad para "analizar qué medidas concretas hay que aplicar en este caso, de acuerdo con el Protocolo de Actuación ante las Violencias Machistas de la coalición".

"Una vez se conozcan los detalles del procedimiento, la Comisión de Seguimiento del protocolo podrá acordar de manera inmediata medidas como la suspensión o la expulsión, que posteriormente serán trasladadas a la Comisión de Garantías para que se reúna dentro de los plazos estatutarios establecidos", ha detallado.

Desde Compromís han manifestado tras conocerse la detención que "el machismo es una realidad estructural que atraviesa la sociedad" y que, "desgraciadamente, este tipo de casos también pueden darse dentro de cualquier organización".

"Por eso disponemos de instrumentos orgánicos y protocolos específicos que aplicaremos con toda la contundencia para hacer frente a la violencia de género dentro del marco de nuestras competencias", han sentenciado.