Compromís ve "cortinas de humo" en el PP y Vox en materia de vivienda y el PSPV les pide "escuchar a la calle"

El diputado de Compromís Joan Baldoví durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha cargado contra el PP y Vox por pretender derogar la Ley de Vivienda estatal y ha censurado las "cortinas de humo" de ambas formaciones para "esconder su inoperancia y falta de proyecto" ante "el principal problema de ciudadanos" como es el acceso a la vivienda, mientras que el PSPV ha exigido a los 'populares' que cambien "radicalmente" su posición en materia de vivienda y que "escuchen a la calle" tras lo sucedido con Maricarmen en Madrid.

Así lo han manifestado ambos síndics, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, el día en que se votan las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios tras el Debate de Política General.

Sobre las iniciativas de Compromís, Joan Baldoví ha destacado que van encaminadas al refuerzo de los servicios públicos esenciales como la vivienda, la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero también para caminar hacia "la recuperación de los derechos perdidos en estos tres años y pico de legislatura".

Respecto a la vivienda, el síndic de Compromís ha asegurado que esta misma semana un trabajador de Les Corts le comentó "que pagaba 950 euros de alquiler y que la semana pasada le dijeron que en la renovación del contrato, de aquí a unos meses, tendría que pagar 1.700, es decir, una subida del 100%". Con ello, ha reafirmado que el tema principal del Debate de Política General es la vivienda.

Preguntado por si, con las propuestas de Compromís el problema de la vivienda tendría una mejor solución, Joan Baldoví ha argumentado que se trata de un "problema amplio" ante el cual deberían existir "políticas diversas". Una de ellas, ha apuntado, es que el Consell y el Ayuntamiento de València podrían haber declarado "ya hace años" la capital como zona tensionada. "Y hoy muchos valencianos estarían pagando menos dinero", ha resaltado.

Sin embargo, ha reprochado a la alcaldesa de València y también diputada del PP en Les Corts, María José Catalá, que se haya "negado" a hacerlo. Además, ha sostenido que la situación se repite en "muchos municipios valencianos", algunos gobernados por el PP. "Y el Consell no lo tramita", ha censurado.

Paralelamente, Baldoví ha criticado al Gobierno valenciano por haber aumentado el precio de la vivienda pública. "Con salarios de 1.200 euros a esas viviendas, evidentemente, no podrá acceder la gente trabajadora", ha enfatizado.

COMPROMÍS APOYARÁ LOS DOS DECRETOS DEL GOBIERNO

Además, el síndic de Compromís ha confirmado que la coalición votará a favor en el Congreso de los dos decretos de vivienda del Gobierno de España y ha valorado que suponen "un avance" aunque "incompleto" porque algunas de las medidas tienen "un tope temporal". Frente a ello, ha abogado por que sean "permanentes". "Pero es indudable que hay un avance", ha matizado. Baldoví también ha cuestionado que el decreto vaya "troceado" en dos diferentes.

Por otro lado, preguntado por una información del diario 'Las Provincias' sobre su patrimonio, el síndic de Compromís en Les Corts ha defendido que está "todo claro" y ha garantizado que tiene "la conciencia tranquila". "Yo cumplo con mis obligaciones", ha recalcado. Dicho esto, ha señalado que a quien le ha "ido mejor en política" ha sido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que tiene viviendas que no declara".

Baldoví ha explicado que, de las viviendas heredadas tras fallecer su padre y unos tíos suyos sin descendencia, ahora en una de ellas vive su hija y en otra él. "A mí en política me ha ido como a todo el mundo", ha subrayado, al tiempo que ha vuelto a cargar contra Llorca: "Ahora mismo tiene un dosier en Madrid y nos gustaría que el PP lo hiciera público para que todos los valencianos sepan qué tiene".

EL PSPV EXIGE AL PP QUE CAMBIE "RADICALEMENTE" SU POSICIÓN

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigido al PP que cambie "radicalmente" su posición en materia de vivienda y que "escuche a la calle" tras lo sucedido con Maricarmen, ya que ha señalado que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tiene "una oportunidad" el próximo viernes en el Congreso los dos decretos del Gobierno.

Sin embargo, no confía en que la aproveche porque ha denunciado que "la oportunidad del Partido Popular es generar más negocio con la vivienda, más depredación del territorio y más especulación": "La receta del PP es que se incrementen los precios, que se expulse a la gente de sus barrios, que haya fondos buitre y grandes inversores que se queden con la vivienda y con el negocio de la vivienda".

Muñoz ha vuelto a exigir a Llorca que aplique la Ley de Vivienda en la Comunitat Valenciana para topar los precios del alquiler y declarar zonas tensionadas. Y ha acusado a Feijóo de "estafar" a las comunidades gobernadas por el PP por el hecho de que no apliquen instrumentos legales para combatir la crisis de vivienda.