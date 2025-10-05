Comunicacions dels Ports SA afirma que "siempre ha actuado dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad"

CASTELLÓ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Comunicacions dels Ports SA ha recalcado, en un comunicado, ante la notificación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que ha actuado "siempre dentro del más estricto cumplimiento de la legalidad vigente, tanto en sus relaciones con las administraciones públicas como en el desarrollo de su actividad profesional como medio de comunicación local".

Así, se ha manifestado después de conocerse la notificación remitida por la AVAF en la que ha constatado contratación "irregular" de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Morella (Castellón) entre 2020 y 2024. Esta notificación se produce tras la denuncia presentada en 2023 por el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts (GPP) por "el pago de facturas sin contrato a las empresas de Francis Puig, hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig",

Al respecto, la empresa asegura que ha venido prestando durante décadas un servicio "esencial" de comunicación local, "siendo el único medio audiovisual existente en Morella y Comarca dels Ports", lo que "ha hecho posible la difusión de información institucional, social y cultural de interés para la ciudadanía de la comarca".

Además, recalca en el comunicado que los trabajos contratados por distintas administraciones públicas, incluidos los relativos a la difusión de campañas institucionales, cobertura de eventos locales y producción de contenidos informativos, "siempre fueron ejecutados correctamente, conforme a lo solicitado y sin que conste ningún tipo de reparo, objeción ni observación por parte de los órganos fiscalizadores o de intervención de dichas administraciones en el momento de su realización".

Por todo ello, Comunicacions dels Ports SA "lamenta profundamente que el debate político y mediático pueda dañar injustamente la reputación de un medio de comunicación local que ha trabajado con rigor, vocación de servicio público y profesionalidad".