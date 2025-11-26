La comunidad educativa de la Escuela de Arte de Alicante vuelve a reclamar "soluciones" ante la "degradación" del centro

Concentración de la Plataforma Nueva EASDA Ya ante la Dirección Territorial de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de Alicante - PLATAFORMA NUEVA EASDA YA

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) se han concentrado este miércoles ante la Dirección Territorial de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana para exigir "soluciones" ante la situación de "degradación" que, según aseguran, existe en el centro ubicado en la calle del Clot.

La Plataforma Nueva EASDA Ya, que ha convocado la protesta, alerta de que en las instalaciones de la escuela hay "deficiencias", por lo que reclama a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Alicante que "trabajen" en construir unas "nuevas instalaciones".

Hace unas semanas, el centro permaneció cerrado para que se llevaran a cabo actuaciones contra una plaga de pulgas, lo que obligó a impartir asignaturas en línea. Además, el pasado lunes por la tarde también se acordó docencia 'online' como "medida de prevención" después de que algunos profesores presentaran "picaduras que podrían ser de pulgas".

No obstante, la EASDA retomó las clases presenciales el martes después de que se inspeccionaran las instalaciones y comprobar que "no hay indicios de presencia de pulgas", según fuentes de la Conselleria de Educación.

Representantes de grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante, como el concejal socialista Emilio Ruiz, han participado en la protesta. El edil ha asegurado que en el pleno que el consistorio celebrará este jueves desde el PSPV exigirán "responsabilidades" al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, "por la insalubridad de los terrenos en los que se ubica la EASDA, rodeada de escombros, y por no elevar la voz ante la Generalitat para que se incluya en los próximos presupuestos una partida para la constitución de un nuevo centro".

"Barcala no puede permanecer callado y le vamos a exigir que se pronuncie en el pleno. Si el entorno de la EASDA está rodeado de escombros y basura es porque el alcalde lo permite, porque es responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento", ha añadido en un comunicado.

Y ha sentenciado: "No se entiende que no haya elevado ya la voz ante la Generalitat para reclamar que se construya un nuevo edificio, y no se entiende que el conseller de Educación, el alicantino Rovira, no haga nada para solucionar esta situación. Una vez más, el PP está dando la espalda a la educación pública".