La Comunitat, en alerta amarilla: espera precipitaciones, fuertes y persistentes en Alicante

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo muy nuboso y espera precipitaciones, probablemente fuertes y persistentes en Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que no se descartan chubascos localmente fuertes en el resto de la autonomía.

Además, esta jornada, en la que se ha decretado la alerta amarilla en la Comunitat, la cota de nieve en el interior girará en torno a los 1.500-1.700 metros.

Así mismo, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso mientras que las máximas bajarán en Valencia y Alicante y anotarán un ligero descenso o no habrá cambios en Castellón.

Por último, hoy se espera viento flojo variable que aumentará por la mañana a viento flojo del este con aumentos ocasionales de intensidad. Al final del día tenderá a nordeste en el litoral norte y central de la Comunitat y a viento flojo variable en el resto.