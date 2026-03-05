La Comunitat, en alerta amarilla por lluvias: espera precipitaciones acompañadas de barro

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en alerta amarilla puesto que espera precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas anotarán un descenso ligero.
Por su parte, se espera viento del noreste, moderado en el litoral y, en el interior, irá de flojo a moderado de componente este, rolando a noroeste a partir de mediodía.