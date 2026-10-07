La Comunitat, en alerta amarilla de nuevo por lluvias y tormentas

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha despertado este miércoles con alerta amarilla de nuevo por posibles lluvias y tormentas, según ha informado el '112'.

Por este motivo, desde el '112' se ha recomendado mucha precaución en los desplazamientos con vehículos y prudencia al volante, además de circular por vías principales y evitar túneles, pasos subterráneos y zonas inundables.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada, además de cielo nuboso y posibles tormentas, viento flojo de componente oeste con intervalos de intensidad moderada en Valencia y en el litoral de Alicante.

Así mismo, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas no anotarán muchos cambios, han señalado las mismas fuentes.