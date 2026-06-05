La Comunitat, sin alertas, anotará este viernes un descenso de temperaturas y posibles precipitaciones débiles

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, que ha amanecido este viernes sin alertas meteorológicas, anotará un descenso extraordinario de temperaturas máximas en la provincia de Valencia --y notable en el resto--, así como posibles precipitaciones débiles o moderadas.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada el cielo estará muy nuboso y podrían desatarse precipitaciones en el sur de Valencia y norte de Alicante, que pueden ser persistentes en el norte del litoral de Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán o no habrá cambios mientras que las máximas sufrirán un descenso significativo en la provincia de Valencia.

Por otro lado, habrá viento flojo del noroeste en el interior norte de Castellón, y del este y nordeste en el resto, con intervalos de moderado de madrugada, sin descartar alguna racha muy fuerte localmente en el norte de Alicante.