La Comunitat, sin alertas, espera este viernes rachas muy fuertes de viento en puntos altos del interior

Archivo - Viento en una playa de València - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes sin alertas aunque espera rachas muy fuertes de viento del oeste en puntos altos o expuestos del interior a primeras horas.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, el cielo estará poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el interior de la autonomía.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un descenso ligero y las máximas no registrarán cambios, han indicado las mismas fuentes.