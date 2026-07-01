La Comunitat arranca julio con cielos despejados, temperaturas sin cambios y riesgo extremo de incendios forestales

Archivo - Amanecer en la playa de Canet d'en Berenguer (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un primer día de julio con cielos despejados, intervalos de nubes altas a partir del mediodía y nubosidad de evolución diurna en puntos del interior por la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a las temperaturas, se situarán en descenso en el interior norte de Castellón y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Por su parte, soplará viento del noroeste en el interior norte de Castellón y flojo variable en el resto.

Las rachas de viento tenderán a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en los litorales de Valencia y Castellón.

En las capitales de provincia, se esperan temperaturas máximas de 33 grados en Castelló de la Plana y de 31º en Alicante y València, mientras que las mínimas no bajarán de 24º en Castelló y de 23º en las otras dos.

Respecto al riesgo de incendios forestales, el nivel de preemergencia para este miércoles es extremo en el interior norte de Castellón y en el interior de Valencia y alto en todo el resto de la Comunitat Valenciana, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

Además, el '112 CV' advierte de la posibilidad de que se produzcan tormentas secas en el interior y sur de la provincia de Valencia y en la de Alicante.