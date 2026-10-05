La Comunitat arranca la semana con alerta amarilla: espera chubascos en el interior norte de Valencia

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con alerta amarilla puesto que espera chubascos, que localmente pueden ser muy fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo, en el interior norte de Valencia durante la madrugada.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada también habrá cielo con intervalos nubosos y viento flojo de dirección variable. Predominará en las horas centrales la componente este en la zona central y sur en el resto, con algún intervalo de moderado en el cabo de la Nau.

Además, las temperaturas no anotarán muchos cambios excepto mínimas en ascenso en el tercio norte de la autonomía y las máximas también subirán en el interior del tercio sur.