La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y rachas de viento muy fuertes en zonas altas de Castellón

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 9:06
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VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso y rachas de viento del noroeste muy fuertes en zonas altas del norte de Castellón.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas a partir del mediodía, excepto en el sur de Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas bajarán, salvo en la mitad sur de Alicante, donde habrá pocos cambios.

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