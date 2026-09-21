La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso

Archivo - Amanece en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso y temperaturas máximas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a las temperaturas, las mínimas no sufrirán cambios excepto ligeros ascensos en el interior de Castellón, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, hoy se espera viento flojo de dirección variable que tenderá a componente sur en el tercio norte de la autonomía y, este, en el resto durante el mediodía.