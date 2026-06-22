La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas máximas con valores significativamente elevados

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la semana con cielo despejado y temperaturas máximas con valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral, en especial en la provincia de Valencia.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas mínimas subirán en el interior del tercio norte de la autonomía y habrá cambios ligeros en el resto.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá a componentes este y sur al mediodía en la Comunitat.