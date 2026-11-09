La Comunitat arranca la semana con cielo muy nuboso, lluvia débil y temperaturas en ascenso

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo muy nuboso, lluvia débil y temperaturas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada podría haber lluvia débil y dispersa en el interior de la mitad norte de la autonomía por la mañana.

Además, se espera viento flojo de dirección variable y un ligero ascenso de las temperaturas. De esta forma, la provincia de Alicante anotará una mínima de 17ºC y una máxima de 25; la de Castellón, de 15 y 22; y, la de Valencia, de 15 y 23ºC.