La Comunitat arranca la semana con cielo nuboso y posibles lluvias en el litoral de Valencia y norte de Alicante

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo nuboso y posibles chubascos en el litoral sur de Valencia y puntos del extremo norte de Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, podrían registrarse brumas y bancos de niebla en zonas del interior de la autonomía por la mañana y al final del día.

Además, las temperaturas irán en ligero descenso o no anotarán cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón. En zonas del interior de la Comunitat se esperan heladas débiles.

Por último, hoy habrá viento del nordeste moderado en la mitad sur del litoral y viento flojo variable en el resto de la autonomía la primera mitad del día. Por la tarde tenderá a sur flojo ocasionalmente moderado en Castellón y a flojo variable en el resto, con predominio de la componente oeste al final del día.