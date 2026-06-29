La Comunitat arranca la semana con posibles chubascos por la tarde que podrían ir acompañados de granizo

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VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con posibles chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte por la tarde que probablemente sean localmente fuertes y podrían ir acompañados de granizo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas no sufrirán muchos cambios salvo un descenso de las máximas en el interior de la mitad sur de la autonomía.

Por otro lado, se espera viento del nordeste en el litoral de Alicante y, en el resto de la autonomía, viento flojo variable con intervalos de noroeste flojo en el interior norte de Castellón por la mañana. Tenderá a predominar la componente este en general por la tarde.