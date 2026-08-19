La Comunitat, en aviso rojo por calor: las máximas serán "significativamente elevadas" y superarán los 42º

Archivo - Termómetro en la calle, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana está este miércoles en aviso rojo por calor y sufrirá un ascenso notable de las temperaturas máximas especialmente en el litoral y prelitoral de Valencia, donde serán "significativamente elevadas" y podrán superar los 42 grados.

En general, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Mientras, las mínimas estarán en ligero ascenso o se mantenderán sin cambios, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable y tenderá la segunda mitad del día a oeste moderado en Valencia e interior de Castellón y Alicante, sureste flojo en el litoral de Castellón, y sur moderado en el litoral y prelitoral de Alicante.

Respecto a las temperaturas, se esperan máximas de 42º en Valencia, 39º en Castelló de la Plana y 35º en Alicante, y mínimas que oscilarán entre los 24 y 25º en las tres capitales de provincia.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es extremo en toda la Comunitat Valenciana, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que advierte de la posibilidad de tormentas secas en el interior norte de Castellón, sur de Valencia y Alicante.