La Comunitat continúa en alerta amarilla: espera chubascos que podrían ser fuertes en el litoral de Valencia y Alicante

Archivo - Posibles chubascos en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana continúa este miércoles en alerta amarilla puesto que se esperan chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, el cielo estará muy nuboso y las temperaturas anotarán un ligero descenso o no habrá cambios, han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, esta jornada habrá viento moderado de componente norte en el litoral que tenderá a amainar por la tarde; y, en el resto de la autonomía, se espera viento flojo de dirección variable, predominando la componente este.