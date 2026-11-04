La Comunitat continúa en alerta amarilla: espera chubascos que podrían ser fuertes en el litoral de Valencia y Alicante

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 8:52
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VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana continúa este miércoles en alerta amarilla puesto que se esperan chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, el cielo estará muy nuboso y las temperaturas anotarán un ligero descenso o no habrá cambios, han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, esta jornada habrá viento moderado de componente norte en el litoral que tenderá a amainar por la tarde; y, en el resto de la autonomía, se espera viento flojo de dirección variable, predominando la componente este.

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