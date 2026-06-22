La Comunitat encabeza el número de lanzamientos por cada 100.000 habitantes en el primer trimestre de año

Archivo - Ciutat de la Justicia de València (imagen de archivo) - GVA - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Comunitat practicaron, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, un total de 741 lanzamientos, una cantidad inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025. Con esta cifra, encabeza el número de lanzamientos por cada 100.000 habitantes. La disminución afectó a los lanzamientos causados por el impago del alquiler pero no a los derivados de ejecuciones hipotecarias.

En concreto, el número total de lanzamientos practicados en territorio valenciano se redujo un 6,7% en el primer trimestre del año. Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, 513, cifra que supone una reducción del 13,2% con respecto a 2025; y los derivados de ejecuciones hipotecarias, 158, mostraron un aumento interanual del 2,6%.

Según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', hecho público este lunes, la Comunitat, con 741 lanzamientos, fue la segunda comunidad del país con mayor número de ellos, solo por detrás de Cataluña, que registró 921. En Andalucía se presentaron 616 y en Madrid, 582.

Los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sumaron 513 en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto en descenso interanual del 13,2%. Teniendo en cuenta solo este tipo de lanzamientos y su relación con el número de habitantes de cada territorio, la Comunitat aparece en el primer lugar del país con una tasa de 9,5 lanzamientos por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes. Le siguen Cataluña, con 489; Madrid, con 454 y Andalucía, con 355.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron en la autonomía un 2,6% respecto al primer trimestre de 2025. Por territorios, Cataluña fue la que más lanzamientos de este tipo registró, con 217, seguida de Andalucía, con 208 y de la Comunitat Valenciana, con 158. Finalmente, los lanzamientos derivados de otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año en la Comunidad fueron 70, un 42,9% más que en 2025.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 454 lanzamientos en el trimestre analizado, esto es un 20,1% más que el mismo periodo del año anterior. En Alicante fueron 263, un 20,3% menos y, en la provincia de Castellón, fueron 24 los lanzamientos practicados, esto es una reducción interanual del 72,2%.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS AUMENTAN

Durante el trimestre analizado se han presentado 841 ejecuciones hipotecarias, un 10,4% más que en el primer trimestre de 2025. Con estos datos, la Comunitat se situó en la tercera posición del país, solo por detrás de Cataluña, donde se dio el mayor número con 2.616, un 36,36 % del total nacional, y Andalucía, con 1.293; En Madrid fueron 564.

Por provincias, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas fue de 317 en Valencia, un 2,6% más que el primer trimestre del 2025, de 405 en la provincia de Alicante, lo que significa un aumento del 6,3%, y de 119 en los órganos judiciales castellonenses, esto es un incremento del 65,3%.

Por otro lado, durante los tres primeros meses del año, los órganos judiciales valencianos registraron un 9,1% más concursos que en el mismo periodo de 2025. Este incremento se debe al experimentado por los concursos de personas naturales no empresarios, situado en el 10,2%, y al aumento de concursos de personas naturales empresarios, que subieron un 70,3%, frente a los de personas jurídicas que disminuyeron un 21,1% respecto del mismo trimestre del año anterior.

El número total de concursos ingresados en la Comunitat Valenciana durante el trimestre analizado fue de 2.323 --incremento del 9,1%--. Esta cifra coloca a la autonomía en la cuarta posición del país, por detrás de Cataluña con 4.488 concursos, el 23,49% del total del país, Andalucía, con 3.117,y Madrid, con 3.036.

Los 2.323 concursos presentados en la Comunitat durante el trimestre analizado se distribuyen por provincias con 1.076 en Valencia, un 12,7% más que el mismo periodo de 2025, 1.019 en Alicante, un 9,9% más, y 228 en la provincia de Castellón, esto es una reducción interanual del 7,7%.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 157, un 21,1% menos que hace un año. Cataluña fue el territorio donde se registraron más concursos de personas jurídicas: 482, lo que supone el 34,55% del total. Le siguieron Madrid, con 203; Andalucía, con 184 y la Comunidad Valenciana, con los citados 157.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 109, mostraron un aumento interanual del 70,3%. Esto sitúa a la valenciana como la segunda comunidad del país en este registro, solo por detrás de Cataluña, que fue la comunidad con más concursos de este tipo, 387. En Madrid se presentaron 51.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios, 2.057, mostraron un incremento del 10,2% respecto al mismo trimestre de 2025. Cataluña encabeza la lista con 3.619 concursos presentados, que representan el 21,28 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 2.910; Madrid, con 2.782 y la Comunitat Valenciana, con los citados 2.057.

Por su parte, el número de concursos declarados en el trimestre analizado en los Juzgados de lo Mercantil valencianos fue de 1.733, con un incremento interanual del 5,2%. En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio tres concursos, cifra similar a la del mismo trimestre del año pasado, mientras que iniciaron la fase de liquidación 33, un 45% menos.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado en la Comunitat Valenciana siete expedientes, un 36,4% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2026 se han presentado 5.676 demandas por despido, 6% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 8.886, el 19,49 % del total nacional, fue la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 7.195; Madrid, con 7.138 y la Comunitat Valenciana, con los citados 5.676.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 3.538, un 16,7% más que el primer trimestre de 2025. En Alicante fueron 1.682, un 4,5% menos, y en la provincia de Castellón se registraron 456, esto es una reducción interanual del 18,6%.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social valencianos, en total 2.939, fue un 11,3% inferior al presentado en el primer trimestre de 2025. De ellas, 6.323 se registraron en Andalucía, el 19,63 % del total; 5.161 en Madrid, 4.027 en Cataluña y 2.939 en la Comunitat.

PROCEDIMIENTOS MONITORIOS

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunitat Valenciana fueron 22.869, lo que supone un marcado descenso, situado en el 56,3%. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 37.439 asuntos; Madrid, con 35.534; Cataluña, con 27.483 y la Comunitat Valenciana, con los citados 22.869.