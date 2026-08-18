La Comunitat espera temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y posibles tormentas por la tarde

Archivo - Un hombre camina por la playa de la Malvarrosa, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana prevé este martes temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y en el litoral sur de Valencia, así como cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso en la mitad norte, pero con pocos cambios en el resto; las máximas, en ligero ascenso, aunque será más acusado en el litoral sur y el interior de Valencia, donde se alcanzarán valores significativamente elevados.

Por otra parte, el viento soplará flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.