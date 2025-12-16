La Comunitat permanece este martes en alerta amarilla por lluvias

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) en imagen de archivo - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana permanece este martes en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada habrá cielo muy nuboso, con chubascos moderados en general, que pueden ser fuertes y, en Castellón, persistentes, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, se esperan temperaturas mínimas en descenso ligero, así como las máximas. También habrá hoy viento flojo de dirección variable, salvo en los litorales de Valencia y Castellón, donde será del este y noreste flojo a moderado.