La Comunitat recibe el lunes con cielo muy nuboso y no descarta chubascos en algunas zonas y tormentas en el interior

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado este lunes con cielo muy nuboso que irá disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada.

La Aemet señala que no se esperan fenómenos significativos, pero detalla que no se descartan chubascos en el sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana y en el interior de Valencia y de Castellón por la tarde que podrían ir acompañados de tormenta.

La predicción para este lunes apunta también que las temperaturas mínimas irán en ascenso en Valencia y en la comarca castellonense de Els Ports. Asimismo, añade que tendrán pocos cambios en el resto de la Comunitat Valenciana.

Las temperaturas máximas irán en descenso en el sur de Valencia y extremo norte del litoral de Alicante y tendrán cambios ligeros en el resto de la autonomía.

El viento será flojo de componente norte en el litoral de la mitad sur y flojo de dirección variable en el resto de la Comunitat las primeras horas, tendiendo a componente este por la tarde y a moderado en Alicante.