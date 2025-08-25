Riesgo alto de incendios forestales este lunes en el litoral de Castellón y Valencia y en toda la provincia de Alicante

Nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este lunes, 25 de agosto de 2025, en la Comunitat Valenciana. - EMERGENCIAS 112CV

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales este lunes, 25 de agosto, en la Comunitat Valenciana es alto en el litoral de las provincias de Castellón y de Valencia y en toda la provincia de Alicante, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a través de las redes sociales.

Emergencias ha señalado que ese nivel de preemergencia es bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana, además de apuntar que hay riesgo de tormentas secas.

El 112 ha indicado, asimismo, que mantiene para este lunes alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón.