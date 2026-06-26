La Comunitat recibirá 535 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia

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MADRID/VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, tras aprobar el real decreto ley con una inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años, va a duplicar el dinero que transfiere a los gobiernos autonómicos para financiar el nivel mínimo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta medida beneficiará a 1.720.103 personas, según la última cifra publicada por el Imserso.

En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta autonomía hay 183.429 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 954 millones de euros más (535.056.084 euro) al Gobierno valenciano entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra este lunes 29 de junio.

Desglosando por años, el incremento estimado para el nivel mínimo, la Generalitat Valenciana recibirá 178 millones de euros más en 2026 (178.352.028 euro), y 357 millones de euros más en 2027 (356.704.056 euro). En total, la aportación estatal a la dependencia valenciana será de más de 516 millones de euros en 2026 (516.218.892 euro), y de más de 694 millones de euros en 2027 (694.570.920 euro).

Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia valenciana hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado. En concreto, en base al número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 338 millones de euros (337.866.864 euro) al Ejecutivo Valenciano.

Los efectos de este real decreto ley, aprobado el martes en el Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el BOE, entran en vigor de forma inmediata.

A partir del 1 de julio de este año, el Gobierno empezará a transferir a los gobiernos autonómicos las nuevas cuantías, que han aumentado un 128% por cada persona en grado III (gran dependencia), un 100% por cada persona en grado II (dependencia severa) y un 18% por cada persona en grado I (dependencia moderada).

Desde el Ministerio destacan que estos incrementos implican la "mayor aportación histórica" a los gobiernos autonómicos para financiar el nivel mínimo de dependencia, es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona en función del grado que tenga reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno contribuye a financiar la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD del lunes 29 de junio.

Según las proyecciones económicas del Ministerio, Andalucía se sitúa como la región que recibirá una mayor inyección de fondos, alcanzando los 1.275,5 millones de euros en 2027, lo que se traduce en un incremento de 635,8 millones respecto al modelo anterior. Le siguen la Comunidad de Madrid, que percibirá un total de 887,4 millones (+453,3 millones), y Cataluña, con 794,7 millones, tras sumar una partida extra de 378,2 millones de euros.

A continuación figuran la Comunitat Valenciana, que dispondrá de 694,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 356,7 millones. Por su parte, Castilla y León percibirá 459,7 millones (227,3 millones adicionales) y Galicia alcanzará los 360,9 millones, sumando 180,3 millones extra para su sistema de atención.

Un volumen similar de fondos irán destinados a Castilla-La Mancha y Canarias, que verán reforzados sus presupuestos en 2027 con 314,1 millones y 307,4 millones, respectivamente, por lo que ambas recibirán 157,7 millones de euros.

El País Vasco recibirá 247,1 millones de euros (con un alza de 119,4 millones); Aragón, 193,6 millones (+97,2 millones); y la Región de Murcia, 193,5 millones (97,2 millones más).

Con 150 millones se encuentran Extremadura, que contará con 149,9 millones (sumando 76,1 millones de incremento); Baleares, con 116 millones (+56,2 millones); y Asturias, que dispondrá de 109,8 millones, tras registrar un aumento de 52,5 millones de euros.

Finalmente, Cantabria ingresará un total de 73,1 millones de euros (36,8 millones adicionales); la Comunidad Foral de Navarra, 53,4 millones (+25,3 millones); y, por último, La Rioja, que alcanzará los 33,5 millones anuales en 2027, lo que le supondrá un extra de 16,5 millones de euros para su sistema de dependencia.