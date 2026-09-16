La Comunitat recuerda a las víctimas del terrorismo desde Mutxamel coincidiendo con los 35 años del atentado de ETA

Primer acto institucional del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunitat Valenciana, celebrado este miércoles en Mutxamel (Alicante) - GVA

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer acto institucional del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunitat Valenciana se ha celebrado este miércoles en Mutxamel (Alicante), coincidiendo con los 35 años del atentado terrorista más grave perpetrado en el territorio valenciano por la banda terrorista ETA. A consecuencia de esa acción, el 16 de septiembre de 1991 murieron dos policías locales y un conductor de la grúa municipal. Además, 27 personas resultaron heridas.

Así, se ha rendido homenaje a todas las personas que perdieron la vida como consecuencia del terrorismo, con un recuerdo para las 44 víctimas mortales de atentados terroristas en la Comunitat y para los valencianos que fueron asesinados en acciones de este tipo perpetradas en otras zonas de España, ha detallado el Consell en un comunicado.

Durante el acto, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que "ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo" y, por ello, ha reclamado "justicia, verdad y reparación para mantener siempre encendida la memoria".

Asimismo, el jefe del Consell, al que ha acompañado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha incidido en que la libertad, la convivencia y la seguridad constituyen logros de una sociedad democrática y "solo se valoran plenamente cuando existe el riesgo de perderlos".

"LIBERTAD Y CONVIVENCIA"

Pérez Llorca ha afirmado que "ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror" y ha subrayado que la instauración de esta jornada conmemorativa "es de justicia" y responde a "una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas del terrorismo".

Durante el homenaje, el jefe del Consell ha puesto en valor el papel de las víctimas como "referencia ética" para toda la sociedad, al considerar que son un ejemplo "de dignidad, libertad y convivencia frente al miedo y la violencia".

"RESPONSABILIDAD COLECTIVA"

En este sentido, ha defendido que "recordar a las víctimas no constituye únicamente un ejercicio de memoria histórica, sino también una obligación cívica orientada a proteger los valores democráticos que sustentan la sociedad actual". Además, ha ahondado en la "responsabilidad colectiva de transmitir a las nuevas generaciones la verdad de lo sucedido durante los años de terrorismo".

Igualmente, el 'president' ha reafirmado el "compromiso" de la Generalitat "con los principios de verdad, justicia y reparación como pilares fundamentales para mantener viva la memoria de las víctimas". "Las víctimas no son una nota al pie de nuestra historia. Son parte de nuestra historia y merecen ocupar el lugar que les corresponde en la memoria colectiva de la Comunitat Valenciana", ha sentenciado.

Del mismo modo, ha dicho que la sociedad valenciana "continuará defendiendo la convivencia democrática y la libertad frente a cualquier forma de fanatismo o violencia" y ha señalado: "El tiempo no va a borrar su recuerdo, ni nuestra determinación de defender el valor de la convivencia democrática frente al terror".

Finalmente, el jefe del Consell ha manifestado: "Hoy renovamos nuestro compromiso con las víctimas, con sus familias, con la libertad de todos los valencianos y con el derecho a que nada ni nadie altere la normalidad que merecemos".