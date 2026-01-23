La Comunitat registra el segundo mayor crecimiento en creación de empresas en el último trimestre de 2025 con un 23%

Archivo - La Comunitat registra el segundo mayor crecimiento en creación de empresas en el último trimestre de 2025 - GVA - Archivo

VALÈNCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de sociedades constituidas en la Comunitat Valenciana durante el último trimestre de 2025 creció un 22,9% en relación al mismo período de 2024. Este crecimiento supera en casi diez puntos al registrado de media en España, que fue del 13,7%, y la sitúa como segunda comunidad autónoma que más crece, solo por detrás de Baleares (+32%), segú el Colegio de Registradores de la Propiedad.

En concreto, se crearon 4.514 nuevas sociedades: en Alicante 1.845 empresas nuevas, en Castellón 438 y Valencia 2.231, con subidas en las tres provincias. En toda España se contabilizan un total de 34.584 operaciones, recuperando los máximos históricos de antes de la crisis financiera (2008) y con subidas en todos los territorios excepto en Ceuta y Melilla.

Además, de septiembre a diciembre, el número total de operaciones de ampliación de capital registradas en la Comunitat Valenciana creció un 3;57% en relación al mismo período del ejercicio anterior, con resultado dispar en sus tres provincias; Valencia y Castellón crecen un 1;7% (470 operaciones) y 58% (98 operaciones) respectivamente, mientras Alicante cae un 6,1%, con 245 operaciones. Mientras en España se contabilizaban un total de 7.896 operaciones, con un incremento del 4,6%, la Comunitat Valenciana alcanzó las 813 operaciones, 28 más que las apuntadas durante el cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, durante el cuarto trimestre de 2025 se han registrado 186 concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana, lo que arroja un aumento del 26,5% sobre el mismo trimestre del ejercicio anterior. Por provincias, Alicante contabiliza 83 concursos, Castellón 22 y Valencia 81. En cuanto a las extinciones, estas suben un 18,7% en la Comunitat Valenciana, con un total de 1.091. Es la cuarta región con mayor número de extinciones, que aumentan en las tres provincias (más en el caso de Valencia).

En toda España se contabilizan 10.710 extinciones de sociedades, que arrojan un incremento con respecto al cuarto trimestre de 2024 del 10%.

SALDO POSITIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPRESAS

En lo referente al balance de entrada y salida de empresas entre comunidades autónomas, un total de once autonomías presentan saldo positivo y otras siete saldo negativo. Las regiones que presentan mejor balance son Canarias (+44), País Vasco (+26) y Andalucía (+24). En el extremo opuesto, el peor balance lo encontramos en Cataluña (-78), Galicia (-33) y Castilla y León (-17). Una de las regiones con saldo positivo es precisamente la Comunitat Valenciana.

Así, durante el último trimestre de 2025, 135 sociedades abandonaron la región rumbo a otras autonomías, mientras otras 139 empresas trasladaron su sede social a la Comunitat procedentes de otras regiones, lo que arroja un saldo positivo de +4. De las 139 empresas que vinieron a la Comunitat Valenciana, 59 proceden de Madrid, 28 de Cataluña, 16 de Murcia y 11 de Andalucía.