La Comunitat tendrá este jueves cielo poco nuboso y máximas significativamente elevadas en el prelitoral de Valencia

Archivo - Imagen de un día soleado en una playa valenciana. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este jueves cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada. Asimismo, señala, como fenómenos significativos, que se esperan temperaturas máximas significativamente elevadas en el prelitoral de Valencia.

Respecto a las máximas, la Aemet añade que irán en descenso en el interior norte de Valencia y que registrarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas irán también en ligero descenso o se mantendrán sin cambios.

Por lo que respecta al viento, la predicción meteorológica para esta jornada expone que será flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales del día a oeste moderado en el interior y a sur y sureste moderado en el litoral.