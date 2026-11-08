La Comunitat termina la semana con cielo nuboso, temperaturas sin cambios, viento flojo y bancos de niebla

Predicción del tiempo para este domingo 8 de noviembre de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana termina la semana con cielo nuboso, brumas y probabilidad de bancos de niebla por la mañana en el interior de Valencia y Alicante y temperaturas sin cambios, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, soplará viento flojo de dirección variable, que tenderá a componente este en Valencia y Alicante y a sur en Castellón por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán los 23 grados en Alicante y se quedarán en 21º en València y Castelló de la Plana. Las mínimas, de su lado, oscilarán entre los 12º de Castelló y los 13º de Alicante y València.