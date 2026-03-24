Comunitat Valenciana abandona el programa de auxiliares de conversación por "falta de coordinación del Gobierno"

Archivo - Imagen de recurso de clase de Inglés. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat valenciana ha anunciado su decisión de abandonar el programa de auxiliares de conversación por "las trabas administrativas y la falta de coordinación del Gobierno central", una situación que, según señala la titular de este departamento, Carmen Ortí, "genera graves dificultades organizativas en los centros educativos de la Comunitat".

La responsable de la política educativa del Consell ha criticado la que considera una "descoordinación flagrante" entre los ministerios de Trabajo y Educación, así como una actuación "arbitraria", al realizar inspecciones laborales sobre auxiliares financiados por las comunidades autónomas y excluir de las mismas a los dependientes del cupo estatal.

El programa, liderado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se enmarca en la acción educativa exterior y se articula mediante convenios bilaterales con otros países. Funciona bajo un principio de reciprocidad que permite la movilidad de auxiliares españoles al extranjero y de auxiliares internacionales a España, todos ellos con visado de estudiante, expone la administración autonómica en un comunicado.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la financiación contempla exclusivamente una ayuda mensual de 1.000 euros para manutención y alojamiento, así como cobertura sanitaria --cuando no se dispone de tarjeta sanitaria europea-- y un seguro de responsabilidad civil y repatriación.

La Conselleria sostiene que "ha cumplido estrictamente las condiciones establecidas en los convenios, que no incluyen la obligación de cotizar a la Seguridad Social". No obstante, apunta, "la Inspección de Trabajo ha emitido tres actas de liquidación por un importe total de 3,7 millones de euros en cotizaciones desde abril de 2021, al considerar a los auxiliares como personal laboral".

Además, se ha impuesto una sanción de 7.501 euros por cada auxiliar extracomunitario sin permiso de trabajo, lo que eleva el importe total de las multas a 15 millones de euros.

Ante esta situación, Ortí cree "inaudito" que la Generalitat deba afrontar cerca de 19 millones de euros por aplicar un programa conforme a los términos fijados por el propio Ministerio de Educación. Asimismo, ha subrayado que esta cuantía "podría destinarse a mejoras educativas en lugar de cubrir sanciones derivadas, a su juicio, de la actuación del Ejecutivo central".

La consellera también cuestiona que la responsabilidad recaiga exclusivamente en la administración autonómica, pese a que la selección de los auxiliares y la determinación de sus nacionalidades corresponde al Ministerio.

En la misma línea, la máxima responsable de administración educativa en la Comunitat Valenciana reprocha "la incoherencia de considerar a estos auxiliares como personal laboral, dado que la normativa vigente reserva la función docente al personal funcionario, lo que, en su opinión, excluye la aplicación de la legislación laboral ordinaria".

Finalmente, Ortí ha recordado que en Andalucía se produjo recientemente una situación similar y que el Ministerio de Educación "se comprometió a ofrecer una solución que aún no se ha materializado". A ello, apunta, se suma "la falta de publicación de la convocatoria del programa para el curso 2026-2027, que en años anteriores se difundía a comienzos de febrero".

Por su parte, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha censurado la postura del gobierno valenciano y ha acusado al PP de "despedir a 1.400 personas con una excusa nefasta".

POTENCIAR LA ORALIDAD

"Compromís envió auxiliares de conversación a todas las escuelas e institutos precisamente por una cuestión muy importante: potenciar la oralidad, el uso práctico del inglés. Hasta ese momento las familias tenían que pagarlo de su bolsillo recurriendo a academias privadas y ahora el PP, con una excusa nefasta, lo que hace es que la gente tenga que volver a pagar academias privadas. Es una auténtica vergüenza", ha valorado Gerard Fullana.

La coalición recuerda, en un comunicado, que las personas auxiliares de conversación colaboran con el profesorado de lenguas extranjeras, fundamentalmente de inglés, y son personas nativas que ayudan al alumnado a mejorar la competencia oral. Este programa está impulsado por el Ministerio de Educación, que enviaba a la Comunitat una veintena de auxiliares cubiertos económicamente por el Estado.

"Con Compromís al frente de la Conselleria de Educación, se decidió ampliar los auxiliares de conversación de forma generalizada para los centros educativos públicos valencianos con el objetivo de que todas las escuelas, los institutos e incluso EOI y Escuelas de Adultos contaran con auxiliares de conversación, especialmente de inglés".

La inversión para hacerlo posible, apuntan, "llegó directamente desde la Conselleria y se pasó de la veintena de auxiliares del Ministerio a casi 800 el primer curso de implantación generalizada, hasta llegar a los 1.400 en cursos posteriores".

Tras la implantación generalizada del programa para garantizar y mejorar las competencias lingüísticas del alumnado en una tercera lengua como el inglés, este curso el gobierno del PP "ya dejó sin auxiliares de conversación a centros educativos públicos, EOI y Escuelas de Adultos para reconducirlos a centros concertados".

En este sentido y como conclusión, Gerard Fullana comenta que "nos preguntamos a dónde quiere destinar esta consellera el dinero que se invertía en los auxiliares de conversación". "Una cosa tenemos clara: para la enseñanza pública no va; no va para la construcción de escuelas, ni para mejorar los salarios del profesorado, ni para bajar ratios, ni para que el alumnado tenga una atención personalizada", zanja el parlamentario.