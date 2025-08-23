La Comunitat Valenciana amanece con nubes y prevé tormentas por la tarde en el interior de Castellón

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia en Castelló. Imagen de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con intervalos nubosos y prevé esta tarde tormentas en el interior de Castellón. De hecho, permanece activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón, sin descartar que sean localmente fuertes.

El día ha comenzado con intervalos nubosos y continuará con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Soplará viento flojo variable, que por la tarde tenderá a sur y sureste flojo, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia y de Castellón.

Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde y no se descarta que sean localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas van en ligero descenso en la mitad sur y permanecen sin cambios en el resto; mientras que las máximas van en ascenso, que será ligero en Alicante.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 31º de máxima en la Vall d'Uixó, 30º en Castelló de la Plana, 29º en Vinaròs y 26º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 12º de Morella y los 21º de Castelló.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 32º de máxima en Ontinyent y Gandia, 31º en Requena y 30º en València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 16º de Requena, 17º en Ontinyent, 21º en Gandia y 23º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 32º en Orihuela y Elche, 31º en Dénia y Alicante, y 30º en Alcoi. Las mínimas serán de 17º en Alcoi, 21º en Orihuela y Elche, y 22º en Dénia y Alicante.

Para este sábado, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en el norte de Alicante y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.