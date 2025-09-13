La Comunitat Valenciana arranca el sábado con cielos poco nubosos y alerta amarilla por lluvias en el norte de Castellón

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas. Imagen de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la jornada de este sábado con cielos poco nubosos, con intervalos matinales de nubes bajas, que tenderán por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde. De hecho, el norte de la provincia está en alerta amarilla por tormentas.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, en el que soplará viento flojo de dirección variable, que tenderá por la tarde a viento del este en el litoral y del oeste en el interior, ocasionalmente moderado en Valencia.

En base a la predicción de Aemet, que espera precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en el norte de Castellón, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto; mientras que las máximas también irán en ascenso, localmente notable en el prelitoral de Valencia.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 32º de máxima en la Vall d'Uixó, 30º en Castelló de la Plana, 29º en Vinaròs y 26º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 15º de Morella y los 22º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 36º de máxima en Ontinyent, 33º en Requena y València y 31º en Gandia. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 15º de Requena, 17º en Ontinyent, 19º en Gandia y 22º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 36º en Orihuela; 34º en Elche, 33º en Alcoi, 32º en Alicante, y 31º en Dénia. Las mínimas serán de 17º en Alcoi; 20º en Elche y Dénia, y 21º en Alicante y Orihuela.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este sábado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en las provincias de Alicante y Valencia y bajo-medio en la provincia de Castellón.