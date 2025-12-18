La Comunitat Valenciana cierra un año 2025 "extremadamente cálido" y con un 15% más de lluvias de lo normal

El l delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de climatología de la delegación, José Ángel Núñez, en la rueda de prensa de resumen climático del año - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA) -

La Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 como un año extremadamente cálido y húmedo, con una temperatura media 1,2 grados por encima de lo normal y un 15 por ciento más de lluvias que el promedio climático 1991-2020. A falta de unos días para terminar el año, "muy probablemente" 2025 va a ser el cuarto año más cálido en la serie histórica autonómica, solo por detrás de 2024, 2022 y 2023.

Así lo han detallado este jueves el delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de climatología de la delegación, José Ángel Núñez, en la rueda de prensa de resumen climático del otoño, el avance del resumen anual 2025 y la predicción estacional para el invierno 2025-2026.

El delegado territorial de Aemet ha explicado que "muy probablemente" 2025 va a ser el cuarto año más cálido en la serie histórica autonómica, solo por detrás de 2024, 2022 y 2023. La temperatura media estimada se sitúa en 16,7 grados, frente a los 15,5 del promedio 1991-2020, lo que, según el avance climatológico, califica al año como "extremadamente cálido".

Tamayo ha señalado que esta anomalía de 1,2 grados es significativa y ha recordado que la serie climática ya incorpora el efecto del calentamiento global que "estamos sufriendo". Desde comienzos de siglo prácticamente todas las estaciones se sitúan por encima de los valores normales y que, desde 2014, nueve de los diez años más cálidos pertenecen a este periodo.

Junio ha sido "el mes más cálido desde que hay datos", con una media incluso superior a la de un julio o agosto normales, y todos los meses salvo diciembre, que ha sido normal, y marzo, que fue frío, han anotado temperaturas por encima de los valores normales.

En el extremo opuesto, el episodio frío más anómalo se produjo entre el 13 y el 20 de enero, que, aunque no puede catalogarse como ola de frío ni registró temperaturas extremas, supuso la semana más fría desde marzo de 2023.

UN AÑO HÚMEDO Y CON LLUVIAS CONCENTRADAS

En el apartado de precipitaciones, la Comunitat Valenciana ha acumulado hasta el 17 de diciembre 574,4 litros por metro cuadrado, un 15 por ciento más que el promedio 1991-2020, lo que permite calificar 2025 como un año húmedo.

Tamayo ha precisado que "las lluvias han sido normales o por encima de lo normal, pero muy concentradas" prácticamente en dos grandes episodios de lluvia intensa, en marzo y en el temporal asociado a la dana Alice entre el 9 y el 13 de octubre. En ese sentido, ha advertido de "un cambio en el patrón de las lluvias en los últimos años", que han pasado de estar repartidas a lo largo del año a concentrarse "en muy pocos episodios".

El avance climatológico destaca que marzo ha sido extremadamente húmedo, el segundo mes de marzo más húmedo de la serie tras 2022, con precipitaciones persistentes durante las tres primeras semanas, sobre todo en zonas de interior y en sierras litorales y prelitorales. En octubre, el largo temporal entre los días 9 y 13 dejó lluvias de intensidad torrencial.

Tamayo ha concretado que, en el conjunto del año, las precipitaciones se han comportado de forma similar al otoño, con Alicante seca, Castellón muy húmeda y Valencia húmeda, de manera que dos tercios del territorio han quedado por encima de la normal y un tercio por debajo.

OTOÑO MUY CÁLIDO Y HÚMEDO

Sobre el otoño climatológico, Tamayo ha indicado que ha sido " muy cálido" y también "húmedo", con lluvias por encima de lo habitual y temperaturas también superiores a la media. La estación ha presentado una anomalía térmica de alrededor de un grado por encima de lo normal, aunque alejada de los otoños "extraordinariamente cálidos" de 2022 y 2023, que siguen siendo la referencia más extrema reciente.

En la distribución dentro de la estación, septiembre y octubre han sido "dos meses muy cálidos", con tres días de octubre en los que se han alcanzado las temperaturas más altas jamás registradas en ese mes en la Comunitat y un récord de temperatura mínima más alta en octubre en el observatorio de Alicante, que cuenta con más de cien años de datos.

En cuanto a la lluvia, el otoño se ha calificado como húmedo, con alrededor de un 10 por ciento más de precipitaciones que lo habitual y una cierta irregularidad, ya que dos tercios del territorio han tenido lluvias por encima de la normal y un tercio por debajo.?

Las lluvias otoñales se han concentrado en dos episodios principales, uno en septiembre y otro entre el 9 y el 13 de octubre, asociado a la dana Alice, la primera borrasca nombrada como tal en la nueva terminología.

INVIERNO 2025-2026

El informe apunta que es probable que los últimos días del año estén entre los más fríos de 2025, si bien el conjunto del invierno continúa marcado por una tendencia a inviernos muy cálidos desde el episodio de Filomena en 2021.

Tamayo ha señalado que "el invierno desde el punto de vista climatológico ya ha llegado", mientras que el astronómico comenzará el domingo. La predicción estacional de Aemet otorga "más de un 60 por ciento de probabilidad" a que las temperaturas se sitúen por encima de lo normal en la Comunitat Valenciana durante la estación invernal, mientras que para las precipitaciones "no hay una tendencia clara" para predecir cómo serán.