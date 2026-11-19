Archivo - Imagen de archivo de turistas en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la Comunitat Valenciana han registrado una ocupación media del 77,2 por ciento durante la primera quincena de noviembre, según datos facilitados por la patronal turística Hosbec este jueves en un comunicado.

La cifra se sitúa 2,9 puntos por debajo del mismo periodo de 2025 (80,1%) y llega "tras un amplio periodo en el que la ocupación hotelera ha crecido de una manera sostenida durante este año", ha apuntado.

Los mejores comportamientos los protagonizan de nuevo Benidorm y València, que mantienen una ocupación superior al 81% en plena temporada de otoño, y Alicante Sur, el único destino de la Comunitat Valenciana que mejora su resultado respecto a noviembre de 2025 y cuya previsión para la segunda quincena también supera la cifra del año pasado.

Desde Hosbec han resaltado que, "aun teniendo en cuenta esta moderación del crecimiento de la ocupación hotelera, hay que tener en cuenta que cinco de los seis destinos analizados superan el 70% de ocupación, lo que confirma que la temporada turística valenciana se prolonga mucho más allá del verano, mientras que otros destinos nacionales e internacionales están ya cerrados por fin de temporada".

La comparación con el año pasado muestra una "corrección moderada" en los principales destinos, que se mantienen en niveles muy próximos a los de 2025, mientras que el descenso es "más acusado" en la provincia de Castellón y en la Costa Blanca, han detallado.

Por su parte, los hoteles de tres estrellas son los que registran mayor ocupación en el conjunto de la Comunitat, con un 77%, por delante de los de cuatro (68,8%) y cinco (59,7%). Esta categoría lidera la ocupación en cinco de los seis destinos analizados y, en algunos de ellos, mejora incluso los datos del año pasado.

De otro lado, el mercado turístico en hoteles de la Comunitat Valenciana sigue teniendo un "fuerte componente internacional", ya que el 58,2% de la cuota de mercado corresponde a turistas extranjeros, mientras que el mercado nacional retrocede sobre 2025 siendo una de las causas de este descenso de ocupación.

Los británicos suponen ya uno de cada tres clientes hoteleros en la Comunitat, reinando de forma indiscutible en Benidorm donde rozan el 49% de cuota de mercado. El resto de la demanda internacional muestra una "notable diversificación", con mercados como Bélgica (3,8%), Países Bajos (2,8%), Noruega (2,1%), Alemania (1,9%), Irlanda (1,7%) y Francia (1,5%), a los que se suman Italia y Estados Unidos, "con un peso creciente en los destinos urbanos".

PREVISIONES PARA LA SEGUNDA QUINCENA

Desde Hosbec han señalado, respecto a las próximas semanas, que las reservas ya confirmadas ('on the books') para la segunda quincena de noviembre sitúan la ocupación prevista en el 64,5% en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Benidorm (70%), Alicante Sur (68,5%) y València ciudad (68,2%) presentan las mejores perspectivas, en un periodo en el que las reservas de última hora suelen elevar las cifras finales. "Climatología favorable y eventos con el Gran Premio de Moto GP puede elevar estos datos finales de noviembre", ha apostillado.