La Comunitat Valenciana contará con un laboratorio de ciberseguridad para el sector aeroespacial

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la compañía S2GRUPO han suscrito un acuerdo de intenciones para el impulso de un laboratorio de ciberseguridad para el sector aeroespacial que contribuirá a posicionar la Comunitat Valenciana como un polo de ciberseguridad industrial. De esta manera, la Administración autonómica apoyará a la empresa en el desarrollo de un plan de inversiones para crear un centro de excelencia en ciberseguridad y desarrollar el proyecto 'Cicerón'.

El acuerdo lo han firmado este lunes el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el CEO de S2 Grupo, José Rosell, tras una visita a las instalaciones de la compañía en València, en la que también ha participado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, y la titular de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

En su intervención, el jefe del Consell ha asegurado que la Comunitat "va a convertirse en un referente de ciberseguridad industrial" y ha valorado que esta alianza constituye "una apuesta de futuro" que beneficiará a empresas, centros de investigación, universidades y "al conjunto de la sociedad".

Mazón ha resaltado que el proyecto 'Cicerón' nace "como respuesta a un contexto global en el que tenemos la oportunidad de posicionar a la Comunitat Valenciana y a España como actores clave en la resiliencia aeroespacial europea". Y ha destacado que la ciberseguridad" debe ser un eje transversal y una prioridad estratégica de todas las políticas públicas y empresariales".

En esta línea, ha hecho hincapié en "la oportunidad que representa para impulsar la actividad económica y la generación de empleo en nuestro territorio" y ha reafirmado el compromiso del Consell con "favorecer la atracción de proyectos de interés estratégico, que, en los dos últimos años, se traducen en inversiones por valor de 18.000 millones de euros y la creación de alrededor de 21.600 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana", ha apuntado.

"REFERENTE DE LA INNOVACIÓN DIGITAL"

El acuerdo de intenciones, ha reivindicado el 'president', se suma a la apuesta del Consell por posicionar a la Comunitat Valenciana como "referente de la innovación digital". Al respecto, ha aseverado que el objetivo de la Generalitat es que la transformación digital sea "una oportunidad para todos, garantizando que el progreso tecnológico vaya siempre acompañado de seguridad, confianza y protección para la ciudadanía".

Carlos Mazón también ha señalado que las comunicaciones por satélite "son esenciales para la navegación, la vigilancia y la seguridad nacional, pero están expuestas a graves amenazas". Dicho esto, ha valorado que el proyecto 'Cicerón' tiene como objetivo "contribuir a asegurar la cadena de suministro de la industria satelital, a través del diseño y despliegue de este primer Centro de Operaciones de Ciberseguridad Espacial".

Del mismo modo, ha apuntado que supondrá "un incentivo para la creación de empleo de alta cualificación en sectores tecnológicos, industriales y de servicios, así como para el desarrollo de programas específicos de formación, becas y prácticas en empresas del sector en colaboración con las universidades y los centros de investigación de la Comunitat Valenciana". Además, ha añadido, su influencia "llegará a pymes y autónomos que podrán beneficiarse de las herramientas y servicios que se generen para proteger sus negocios y actividades".

Por su parte, el CEO de S2 Grupo, José Rosell, ha destacado que este proyecto "tiene una visión internacional y refuerza el compromiso de la Comunitat Valenciana por consolidarse como referente europeo en ciberseguridad industrial", al tiempo que ha concretado que, "desde la colaboración público-privada, el polo actuará como tractor para todos los sectores e industrias, tanto tradicionales como emergentes, promoviendo el talento digital, la inversión en I+D+i y la generación de empleo de alto valor añadido, con el objetivo de avanzar hacia una verdadera soberanía digital".

ENTRE 10 Y 15 MILLONES

Mientras, en declaraciones a los medios al finalizar la visita, Rosell ha cifrado la inversión para montar el primer laboratorio de ciberseguridad del espacio en entre 10 y 15 millones de euros y ha detallado que con esa cantidad "empezamos a trabajar": "Con eso montamos los sistemas para poder empezar a diseñar herramientas que permitan defendernos de los posibles ataques que vayamos a sufrir y todo eso es una labor incesante, es una carrera de fondo".

Este centro, según ha avanzado, se situaría "en principio" en las propias instalaciones de S2 en València, aunque ha reconocido que "posiblemente" será necesario "un espacio adicional porque será un centro que requerirá metros cuadrados para montar esas infraestructuras industriales".

"Lo que necesitamos es una inversión para montar un laboratorio físico con sistemas de control que llevan los satélites hoy en día", ha asegurado. Se trata, ha apuntado, de "una cadena de suministros, que empieza por diseñar el satélite, se fabrica, se lleva al sitio de lanzamiento, se lanza y se opera". "Todo eso, evidentemente, requiere una inversión para simular el proceso completo de fabricación y de puesta en órbita", ha subrayado.

EL DESCONOCIMIENTO, LA PRINCIPAL AMENAZA

En otro orden de cosas, el CEO de S2 Grupo ha considerado que actualmente la principal amenaza de ciberseguridad para las empresas es "el desconocimiento de la situación": "Realmente lo que nos ocurre es que las personas que trabajan en las empresas son gente buena gente y confiada a la que se les engaña demasiado fácil porque no conocen el entorno en el que están operando".

A su juicio, "el problema que tenemos es que casi todos los incidentes vienen por ataques de 'phishing' contra personas, ataques de confianza contra determinadas personas que trabajan en compañías". Por ello, ha asegurado que el "principal punto vulnerable son las personas", aunque "también es verdad que los grupos de ataques sofisticados utilizan vulnerabilidades tecnológicas y, por tanto, hay veces que también la tecnología es un punto débil".

"Es decir, el mundo ya es 'software', no es 'hardware', y al ser el mundo 'software' cualquier error en cualquier programa, por pequeño que sea, introduce un punto de fallo y, si introduce un punto de fallo, los malos los pueden utilizar para poner en jaque a nuestras empresas", ha advertido.

"CRECIMIENTO INCESANTE DE INCIDENTES"

Y preguntado por el impacto de los conflictos geopolíticos en los ciberataques a nivel global y local, Rosell ha apuntado que recientemente "hay muchísimo movimiento" y ha señalado que el Foro Económico Mundial valora en "casi 10 trillones de dólares sobre la economía mundial". Sin embargo, ha alertado de que, más allá de ello, "desde el punto de vista de la sociedad lo que estamos viendo es un crecimiento incesante de incidentes".

"No hay estadísticas de incidentes, porque muchos se ocultan por miedo, porque tienen un impacto mediático evidentemente considerable y no somos capaces de evaluar el volumen de los incidentes. Al final, lo que estamos viendo es una pequeña parte de lo que está sucediendo realmente en el ciberespacio, una muy pequeña parte de lo que sucede", ha apuntado.