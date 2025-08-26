La Comunitat Valenciana crea 9.520 empresas desde enero, un 2% más que en 2024, según Informa D&B

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

En la Comunitat Valenciana, durante los primeros siete meses de 2025, se han creado 9.520 empresas, un dos por ciento más que en 2024, aunque por debajo del incremento del 4% general, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B S.A.U. (S.M.E.).

Durante el mes de julio, las constituciones en la autonomía valenciana se han reducido un 2%, hasta 1.256, con un peor comportamiento que el aumento del 10% de la media nacional.

El capital invertido en la Comunitat Valenciana en estas creaciones ha descendido un 28%, para quedar en 362 millones de euros, con cerca de 53 desembolsados en julio, un avance del 20% en el mes. Las cifras para el conjunto del país bajan un 9% desde enero, pero se elevan un 33% en julio.

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con un mayor número de creaciones durante estos siete meses en la autonomía valenciana, con 1.727 y 2.649 respectivamente. Por provincias, Alicante suma 4.048, Castellón 915 y Valencia las 4.557 restantes.

En cuanto al resto de autonomías, la Comunidad de Madrid concentra el 22,5% de las constituciones de lo que llevamos de año, con 17.280. Tras ella, Cataluña, con 14.966, y Andalucía, con 12.856. Son también las que más incrementan las cifras en valor absoluto, con 663, 385 y 371, respectivamente. Extremadura es la única comunidad donde se reducen los datos desde enero, pero muy ligeramente, un 0,12%.

En julio son las mismas autonomías las que más constituciones contabilizan: con 2.473 en Madrid, 2.395 en Cataluña, y 1.839 en Andalucía. Los recortes este mes se dan en la autonomía valenciana, que resta 29, Cantabria, 25 menos, y Navarra, 10 por debajo.

En los siete primeros meses, Andalucía es la autonomía que mayor desembolso de capital acumula, 897 millones de euros, un 33% más que en 2024. A continuación, Cataluña, con 659 millones de euros, una bajada del 11%. En julio es Madrid la primera, con una inversión que se acerca a los 128 millones de euros, el 24% del total del mes.

A nivel nacional, entre enero y julio se han constituido 76.795 empresas en España, con un aumento del 4% respecto al mismo periodo el pasado año. Las 10.913 creaciones de julio están un 6% por debajo del mes anterior, pero superan en un 10% a las del 2024, encadenando tres trimestres con mejores datos que el año anterior.

El capital invertido para poner en marcha estas sociedades disminuye en el acumulado, un 9%, hasta 3.521 millones de euros, aunque los 528 millones desembolsados en julio están por encima de los 363 de junio y crecen un 33% en el interanual. Las tres empresas constituidas en julio con mayor inversión han sido Yomovo Holding 2025 SL (27 millones de euros), Amposta Inversiones SIL SA (20 millones de euros) y Aries&Leo Equity Holding SL (19,8 millones de euros), localizadas en Barcelona la primera y Madrid las otras dos.