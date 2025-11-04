La Comunitat Valenciana creará 113.000 empleos hasta 2026 y liderará el crecimiento del PIB, según BBVA Research

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las subvenciones, licitaciones públicas y trabajos relacionados con la reconstrucción tras la dana, acompañadas de la buena evolución del turismo y del consumo privado, permitirán a la Comunitat Valenciana reducir su tasa de paro hasta quedar en un 11,5% de media en 2026 y crear 113.000 empleos entre este año y el próximo.

Además, la Comunitat Valenciana liderará el crecimiento del PIB en 2025 y en 2026. Este año cerrará con un avance del 3,6%, frente al 3% del conjunto de España, y se espera un crecimiento del 2,9% en 2026.

Así lo prevé el informe 'Situación Comunitat Valenciana. Segundo Semestre de 2025' de BBVA Research, presentado este martes por el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, y el director de la territorial este de BBVA en España, José Manuel Mieres.

Este estudio apunta a que la recuperación tras la dana está siendo más rápida de lo anticipado y las medidas de apoyo estarían impulsando en particular la inversión y la construcción. A esto se añade la buena evolución de las exportaciones de servicios turísticos y del consumo privado, lo que justifica que la Comunitat Valenciana muestre el segundo mayor avance en el PIB con respecto a los niveles prepandemia.

Cardoso ha detallado que entre uno y dos puntos del crecimiento del PIB estimado acumulado para los dos próximos años se explica por la reconstrucción tras la dana, y ha apuntado a que hay "un riesgo" hacia 2027 de que este impulso frene y haya una desaceleración. No obstante, ha apuntado que todo dependerá de "cómo de eficiente sea la reconstrucción", porque en otros lugares donde se producen desastres naturales se ha mejorado la productividad de la economía al modernizar las infraestructuras y procesos productivos.

Según las estimaciones de la entidad, a finales de 2026 el nivel de PIB de la Comunitat Valenciana podría situarse 15 puntos por encima de 2019 (13 puntos en España), lo que la convertiría en la segunda comunidad con mejor evolución.

DESACELERACIÓN, PERO CRECIMIENTO SÓLIDO

BBVA Research aprecia un escenario de desaceleración pero aún con un crecimiento sólido. Entre los factores que apoyarán el avance destacan las medidas de apoyo a la reconstrucción tras la dana del año pasado, la caída en los precios del petróleo, el tono más expansivo de la política económica en Europa, y una mayor capacidad de crecimiento del sector servicios, impulsado por la inmigración y los aumentos de la productividad por hora.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social apuntan a una aceleración en su avance y Valencia y su área urbana muestran un crecimiento sólido, mientras que la Costa Blanca registra un incremento menor, aunque en línea con la media de España. Al igual que en años anteriores, el sector público, las actividades profesionales y el comercio volvieron a empujar el avance de la afiliación en lo que va de 2025. Por su parte, la agricultura y la industria muestran un débil desempeño, lo que limita la creación de empleo.

El crecimiento del empleo estará liderado por el avance en las áreas urbanas, principalmente la de Valencia pero también Alicante. Valencia se alza "significativamente por encima de las áreas urbanas del resto de España. Buena parte del crecimiento de este empleo refleja el impacto que están teniendo las ayudas y licitaciones, tanto en el sector de la construcción como el sector servicios", ha destacado Cardoso.

"EL MOTOR DEL CRECIMIENTO ESTÁ CAMBIANDO"

Tras el fuerte crecimiento de 2024, tanto el gasto con tarjetas de extranjeros en TPV de BBVA como las pernoctaciones moderaron su avance en lo que va de 2025. Esta evolución sugiere que la contribución del turismo al crecimiento del PIB regional será menos intensa, aunque por encima de la del conjunto de España. El gasto presencial total --nacional y extranjero-- registrado en la Comunitat Valenciana en TPV de BBVA, o realizado por clientes de BBVA, aumentó un 11,4% en 2024 y se desacelera marginalmente hasta el 10,2% en lo que va de 2025.

En particular, el aumento del consumo es mayor en compras asociadas a grandes superficies, salud, restauración y alimentación, mientras que el gasto en alojamiento y turismo cae. Según Cardoso, "el motor del crecimiento está cambiando, menos dependiente del gasto por extranjeros, esperamos que más dependiente de la demanda de los hogares".

La Generalitat Valenciana moderó su crecimiento del gasto en consumo final (principalmente remuneraciones de salarios) y en 2025 los datos hasta julio apuntan a que la moderación se mantiene, en línea con la tendencia observada en el conjunto autonómico.

Por su parte, las exportaciones de bienes arrastran tres años de caídas y registran un descenso del 0,6% interanual en el acumulado de 2025 (España +0,3%), lastradas por las semimanufacturas y el sector del automóvil. En términos nominales, las ventas al exterior superan en los primeros ocho meses de 2025 en un 18% las de 2019 (32% en España); sin embargo, en términos reales, estas se sitúan 15 puntos por debajo del nivel alcanzado prepandemia (-2,4% en España).

"El escenario de crecimiento va a continuar por distintos factores, como la continuación de los efectos del impulso fiscal, la mejora de salarios que van a poder recuperar poder adquisitvio perdido en los últimos años y la reducción de tipos de interés", ha explicado el economista, que detalla que por ello la demanda interna va a "ganar protagonismo".

Apoyarán el crecimiento de la economía valenciana la caída en los precios del petróleo; el tono más expansivo de la política económica en Europa; y una mayor capacidad de crecimiento del sector servicios (por la inmigración y los aumentos de la productividad por hora).

LA VIVIENDA, ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS

Con todo, BBVA Research ha advertido sobre "cuellos de botella para el crecimiento" de la economía valenciana, como las políticas económicas de EE.UU. y la apreciación del euro. También ha señalado que la inversión privada sigue mostrando una débil respuesta a la recuperación. Además, ha puesto el foco en que el sector del automóvil continuará limitando el avance de la demanda interna.

A esta situación se suma la falta de vivienda asequible. "La vivienda construida en la Comunitat Valenciana apenas ha logrado cubrir el 30% de los hogares que se han creado durante 2021-2025. Un 70% de esos hogares suponen un exceso de demanda que no se ha cubierto y que presiona los precios al alza", ha indicado el experto.

Por otro lado, el informe también alerta sobre el crecimiento de los gastos de la Generalitat no asociados a la reconstrucción y la "incertidumbre de cómo va a ser la consolidación de las cuentas publicas".